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Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы
Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы
Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы из-за отсутствия гарантированных закупок урожая государством и нехватки средств на поддержку производителей,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T16:53+0300
2026-10-26T16:53+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
ливан
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БЕЙРУТ, 26 окт — ПРАЙМ. Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы из-за отсутствия гарантированных закупок урожая государством и нехватки средств на поддержку производителей, рассказал РИА Новости глава Союза фермеров юга Ливана Мохамад Хусейни. "Пшеница у нас в Ливане поддерживалась государством. Фермер выращивал ее и сдавал государству, которое закупало урожай по субсидируемой цене. Но уже второй год государство не принимает пшеницу у фермеров, так как нет бюджета, нет денег на ее закупку. Поэтому производители стали сокращать посевы", - отметил Хусейни. По словам фермера, импортная пшеница обходится дешевле местной, при этом значительная часть выращиваемой в Ливане пшеницы относится к твердым сортам, тогда как для производства хлеба страна в значительной степени зависит от импортной мягкой пшеницы. Хусейни уточнил, что закупками зерна из-за рубежа занимаются прежде всего частные компании. Собеседник агентства добавил, что основные площади под пшеницей сосредоточены в долине Бекаа на востоке страны, где рельеф позволяет использовать сельскохозяйственную технику. На юге Ливана выращивание зерновых менее распространено. Пригодные для земледелия равнинные и орошаемые земли фермерам зачастую выгоднее занимать овощами, бананами и фруктовыми деревьями. Согласно совместной оценке FAO и Всемирной продовольственной программы, подготовленной по запросу министерства сельского хозяйства Ливана, урожай пшеницы в стране в 2024 году составил около 94 тысяч тонн против 159 тысяч тонн годом ранее, сокращение примерно на 41%. Совокупный урожай зерновых в 2025 году упал примерно до 90 тысяч тонн, что почти на 50% ниже средних многолетних показателей. Среди причин называли засуху, высокие производственные расходы, последствия боевых действий и ограниченный доступ фермеров к землям. Согласно официальным таможенным данным, приведенным FAO, в сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов страна импортировала около 600 тысяч тонн пшеницы.
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сельское хозяйство, мировая экономика, ливан, fao
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЛИВАН, FAO
16:53 26.10.2026
 
Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы

Глава Союза фермеров юга Ливана Хусейни: фермеры сокращают посевы пшеницы

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БЕЙРУТ, 26 окт — ПРАЙМ. Ливанские фермеры сокращают посевы пшеницы из-за отсутствия гарантированных закупок урожая государством и нехватки средств на поддержку производителей, рассказал РИА Новости глава Союза фермеров юга Ливана Мохамад Хусейни.
"Пшеница у нас в Ливане поддерживалась государством. Фермер выращивал ее и сдавал государству, которое закупало урожай по субсидируемой цене. Но уже второй год государство не принимает пшеницу у фермеров, так как нет бюджета, нет денег на ее закупку. Поэтому производители стали сокращать посевы", - отметил Хусейни.
По словам фермера, импортная пшеница обходится дешевле местной, при этом значительная часть выращиваемой в Ливане пшеницы относится к твердым сортам, тогда как для производства хлеба страна в значительной степени зависит от импортной мягкой пшеницы.
Хусейни уточнил, что закупками зерна из-за рубежа занимаются прежде всего частные компании.
Собеседник агентства добавил, что основные площади под пшеницей сосредоточены в долине Бекаа на востоке страны, где рельеф позволяет использовать сельскохозяйственную технику. На юге Ливана выращивание зерновых менее распространено. Пригодные для земледелия равнинные и орошаемые земли фермерам зачастую выгоднее занимать овощами, бананами и фруктовыми деревьями.
Согласно совместной оценке FAO и Всемирной продовольственной программы, подготовленной по запросу министерства сельского хозяйства Ливана, урожай пшеницы в стране в 2024 году составил около 94 тысяч тонн против 159 тысяч тонн годом ранее, сокращение примерно на 41%. Совокупный урожай зерновых в 2025 году упал примерно до 90 тысяч тонн, что почти на 50% ниже средних многолетних показателей. Среди причин называли засуху, высокие производственные расходы, последствия боевых действий и ограниченный доступ фермеров к землям. Согласно официальным таможенным данным, приведенным FAO, в сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов страна импортировала около 600 тысяч тонн пшеницы.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаЛИВАНFAO
 
 
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