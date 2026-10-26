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ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса" - 26.10.2026, ПРАЙМ
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ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса" - 26.10.2026, ПРАЙМ
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:00+0300
2026-10-26T14:00+0300
бизнес
московская область
евротранс
сбербанк
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней структуры топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, изученных РИА Новости. В них уточняется, что заявление было подано 23 октября, судом оно пока не зарегистрировано. Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом. "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
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бизнес, московская область, евротранс, сбербанк
Бизнес, Московская область, Евротранс, Сбербанк
14:00 26.10.2026
 
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"

ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней структуры топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В них уточняется, что заявление было подано 23 октября, судом оно пока не зарегистрировано.
Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом.
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
 
БизнесМосковская областьЕвротрансСбербанк
 
 
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