https://1prime.ru/20261026/fns-874604993.html
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса" - 26.10.2026, ПРАЙМ
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:00+0300
2026-10-26T14:00+0300
2026-10-26T14:00+0300
бизнес
московская область
евротранс
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874604993.jpg?1793012452
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней структуры топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В них уточняется, что заявление было подано 23 октября, судом оно пока не зарегистрировано.
Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом.
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, московская область, евротранс, сбербанк
Бизнес, Московская область, Евротранс, Сбербанк
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
ФНС направила в суд заявление о банкротстве дочерней структуры "Евротранса"
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области направила в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве ООО "Трасса ГСМ", дочерней структуры топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В них уточняется, что заявление было подано 23 октября, судом оно пока не зарегистрировано.
Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом.
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.