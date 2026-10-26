https://1prime.ru/20261026/fns-874605482.html
ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ"
ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ" - 26.10.2026, ПРАЙМ
ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ"
УФНС по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО "Трасса ГСМ", которое является дочерним... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:06+0300
2026-10-26T14:06+0300
2026-10-26T14:06+0300
бизнес
россия
московская область
евротранс
федресурс
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874605482.jpg?1793012817
САРАТОВ, 26 окт - ПРАЙМ. УФНС по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО "Трасса ГСМ", которое является дочерним предприятием ПАО "Евротранс", владеющего АЗС под брендом "Трасса", следует из данных Федресурса.
"Межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области в Арбитражный суд Московской области направлено заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении на сайте Федресурса применительно к ООО "Трасса ГСМ".
Заявление было направлено в Арбитражный суд Московской области. Информация об этом опубликована в понедельник. В базе данных арбитражных дел подробности по делу пока не обнародованы.
Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, московская область, евротранс, федресурс, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, Евротранс, Федресурс, Сбербанк
ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ"
УФНС по Саратовской области просит признать банкротом ООО "Трасса ГСМ"
САРАТОВ, 26 окт - ПРАЙМ. УФНС по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО "Трасса ГСМ", которое является дочерним предприятием ПАО "Евротранс", владеющего АЗС под брендом "Трасса", следует из данных Федресурса.
"Межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области в Арбитражный суд Московской области направлено заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении на сайте Федресурса применительно к ООО "Трасса ГСМ".
Заявление было направлено в Арбитражный суд Московской области. Информация об этом опубликована в понедельник. В базе данных арбитражных дел подробности по делу пока не обнародованы.
Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.