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ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ"

ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ" - 26.10.2026, ПРАЙМ

ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО "Трасса ГСМ"

УФНС по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО "Трасса ГСМ", которое является дочерним... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:06+0300

2026-10-26T14:06+0300

2026-10-26T14:06+0300

бизнес

россия

московская область

евротранс

федресурс

сбербанк

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САРАТОВ, 26 окт - ПРАЙМ. УФНС по Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО "Трасса ГСМ", которое является дочерним предприятием ПАО "Евротранс", владеющего АЗС под брендом "Трасса", следует из данных Федресурса. "Межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области в Арбитражный суд Московской области направлено заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении на сайте Федресурса применительно к ООО "Трасса ГСМ". Заявление было направлено в Арбитражный суд Московской области. Информация об этом опубликована в понедельник. В базе данных арбитражных дел подробности по делу пока не обнародованы. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.

московская область

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бизнес, россия, московская область, евротранс, федресурс, сбербанк