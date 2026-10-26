Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/forum-874607512.html
Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников
Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников - 26.10.2026, ПРАЙМ
Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) будет увеличивать количество участников, поделился своими ожиданиями в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:46+0300
2026-10-26T14:46+0300
газ
москва
алжир
азия
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874607512.jpg?1793015195
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) будет увеличивать количество участников, поделился своими ожиданиями в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила в преддверии восьмого саммита организации. "ФСЭГ намерен укреплять свое международное представительство. В настоящее время в состав форума входят 12 стран‑членов и 8 стран‑наблюдателей, представляющих четыре континента. В будущем количество участников, как ожидается, будет расти. Подход к расширению членства носит стратегический характер и строится на основе взаимных интересов с учетом суверенных приоритетов и национальных механизмов принятия решений каждой страны", - сказал он. Мшеблила добавил, что помимо взаимодействия с отдельными государствами, ФСЭГ углубил сотрудничество с Африканской организацией производителей нефти (APPO) и Организацией латиноамериканских и карибских государств по вопросам энергетики (OLACDE). Кроме того, форум намерен развивать отношения с межправительственными организациями потребителей энергоресурсов в Азии, формируя площадку для регионального диалога и взаимодействия, подчеркнул собеседник агентства. "В преддверии саммита в Москве мой посыл прост: мир меняется, адаптироваться можно только вместе. Укрепление газового диалога и признание этого вида топлива как элемента энергобезопасности, роста и устойчивого развития - сегодня это ключевое", - заключил Мшелбила. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве. ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
москва
алжир
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, москва, алжир, азия, фсэг
Газ, МОСКВА, АЛЖИР, АЗИЯ, ФСЭГ
14:46 26.10.2026
 
Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников

Генсек ФСЭГ Мшелбила: форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) будет увеличивать количество участников, поделился своими ожиданиями в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила в преддверии восьмого саммита организации.
"ФСЭГ намерен укреплять свое международное представительство. В настоящее время в состав форума входят 12 стран‑членов и 8 стран‑наблюдателей, представляющих четыре континента. В будущем количество участников, как ожидается, будет расти. Подход к расширению членства носит стратегический характер и строится на основе взаимных интересов с учетом суверенных приоритетов и национальных механизмов принятия решений каждой страны", - сказал он.
Мшеблила добавил, что помимо взаимодействия с отдельными государствами, ФСЭГ углубил сотрудничество с Африканской организацией производителей нефти (APPO) и Организацией латиноамериканских и карибских государств по вопросам энергетики (OLACDE).
Кроме того, форум намерен развивать отношения с межправительственными организациями потребителей энергоресурсов в Азии, формируя площадку для регионального диалога и взаимодействия, подчеркнул собеседник агентства.
"В преддверии саммита в Москве мой посыл прост: мир меняется, адаптироваться можно только вместе. Укрепление газового диалога и признание этого вида топлива как элемента энергобезопасности, роста и устойчивого развития - сегодня это ключевое", - заключил Мшелбила.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.
ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ГазМОСКВААЛЖИРАЗИЯФСЭГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала