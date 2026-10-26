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Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников

Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников - 26.10.2026, ПРАЙМ

Форум стран-экспортеров газа будет увеличивать число участников

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) будет увеличивать количество участников, поделился своими ожиданиями в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:46+0300

2026-10-26T14:46+0300

2026-10-26T14:46+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) будет увеличивать количество участников, поделился своими ожиданиями в интервью РИА Новости генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила в преддверии восьмого саммита организации. "ФСЭГ намерен укреплять свое международное представительство. В настоящее время в состав форума входят 12 стран‑членов и 8 стран‑наблюдателей, представляющих четыре континента. В будущем количество участников, как ожидается, будет расти. Подход к расширению членства носит стратегический характер и строится на основе взаимных интересов с учетом суверенных приоритетов и национальных механизмов принятия решений каждой страны", - сказал он. Мшеблила добавил, что помимо взаимодействия с отдельными государствами, ФСЭГ углубил сотрудничество с Африканской организацией производителей нефти (APPO) и Организацией латиноамериканских и карибских государств по вопросам энергетики (OLACDE). Кроме того, форум намерен развивать отношения с межправительственными организациями потребителей энергоресурсов в Азии, формируя площадку для регионального диалога и взаимодействия, подчеркнул собеседник агентства. "В преддверии саммита в Москве мой посыл прост: мир меняется, адаптироваться можно только вместе. Укрепление газового диалога и признание этого вида топлива как элемента энергобезопасности, роста и устойчивого развития - сегодня это ключевое", - заключил Мшелбила. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве. ФСЭГ - международная межправительственная организация, соглашение о функционировании которой вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. С 2011 года раз в два года созывается саммит глав государств и правительств стран-участниц форума. Седьмой саммит состоялся в Алжире в марте 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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