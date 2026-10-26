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Власти Франции заявили, что комендантский час в городах сохранится

Власти Франции заявили, что комендантский час в городах сохранится - 26.10.2026, ПРАЙМ

Власти Франции заявили, что комендантский час в городах сохранится

Комендатский час в разных городах Франции сохранятся в ближайшее время на фоне продолжающихся в стране протестов, заявил глава МВД Лоран Нуньес. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:47+0300

2026-10-26T11:47+0300

2026-10-26T11:47+0300

общество

франция

париж

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ПАРИЖ, 26 окт - ПРАЙМ. Комендатский час в разных городах Франции сохранятся в ближайшее время на фоне продолжающихся в стране протестов, заявил глава МВД Лоран Нуньес. Массовые манифестации против роста стоимости жизни прошли во Франции 24 октября. В преддверии протестов власти многих французских городов ввели комендантский час и запретили проведение любых демонстраций. "Честно говоря, в ближайшие дни ситуация не изменится. Комендантские часы, конечно, (сохранятся - ред.)", - сказал министр в эфире радиостанции RMC. Он отметил, что решение об их введении остается за местными властями в лице префектов и мэров. По словам министра, власти также готовятся к следующему дню массовых демонстраций, запланированных на 31 октября. Для сохранения правопорядка будут приняты крайне жесткие меры, добавил он. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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общество , франция, париж