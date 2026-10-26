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Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет
Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет - 26.10.2026, ПРАЙМ
Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет
Ключевыми вызовами для мирового рынка газа в ближайшие три-пять лет останутся доступность энергоресурсов, безопасность поставок и волатильность цен, заявил в... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:43+0300
2026-10-26T13:43+0300
газ
москва
фсэг
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ключевыми вызовами для мирового рынка газа в ближайшие три-пять лет останутся доступность энергоресурсов, безопасность поставок и волатильность цен, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. "В ближайшие три‑пять лет ключевыми вызовами останутся доступность энергоресурсов, безопасность поставок и волатильность рынка. Устойчиво высокие цены могут ослабить спрос на чувствительных к цене рынках и в энергоемких отраслях, ускорив переход на другие виды топлива и усилив конкуренцию со стороны альтернативных источников энергии", - сказал он. Мшелбила добавил, что геополитика усиливает риски для рынка газа. В результате, уязвимые морские узлы и сбои в цепочках поставок сжиженного природного газа делают устойчивость и диверсификацию необходимостью, заключил генсек ФСЭГ. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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газ, москва, фсэг
Газ, МОСКВА, ФСЭГ
13:43 26.10.2026
 
Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет

Генсек ФСЭГ назвал ключевые вызовы для рынка газа в ближайшие 3-5 лет

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ключевыми вызовами для мирового рынка газа в ближайшие три-пять лет останутся доступность энергоресурсов, безопасность поставок и волатильность цен, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.
"В ближайшие три‑пять лет ключевыми вызовами останутся доступность энергоресурсов, безопасность поставок и волатильность рынка. Устойчиво высокие цены могут ослабить спрос на чувствительных к цене рынках и в энергоемких отраслях, ускорив переход на другие виды топлива и усилив конкуренцию со стороны альтернативных источников энергии", - сказал он.
Мшелбила добавил, что геополитика усиливает риски для рынка газа. В результате, уязвимые морские узлы и сбои в цепочках поставок сжиженного природного газа делают устойчивость и диверсификацию необходимостью, заключил генсек ФСЭГ.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
 
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