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Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России
Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России - 26.10.2026, ПРАЙМ
Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России
Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:26+0300
2026-10-26T18:26+0300
2026-10-26T18:26+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он рассказал, что подготовка к саммиту началась давно. "Помимо участников форума и наблюдателей, мы пригласили две страны-гостя - Туркменистан и Южно-Африканскую Республику", - сказал Ушаков журналистам. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, туркмения, юар, алжир, юрий ушаков, фсэг
Газ, ТУРКМЕНИЯ, ЮАР, АЛЖИР, Юрий Ушаков, ФСЭГ
Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России
Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он рассказал, что подготовка к саммиту началась давно.
"Помимо участников форума и наблюдателей, мы пригласили две страны-гостя - Туркменистан и Южно-Африканскую Республику", - сказал Ушаков журналистам.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.