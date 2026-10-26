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Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России

Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России - 26.10.2026, ПРАЙМ

Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита ФСЭГ в России

Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:26+0300

2026-10-26T18:26+0300

2026-10-26T18:26+0300

газ

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юар

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юрий ушаков

фсэг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Туркмения и ЮАР стали странами-гостями саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он рассказал, что подготовка к саммиту началась давно. "Помимо участников форума и наблюдателей, мы пригласили две страны-гостя - Туркменистан и Южно-Африканскую Республику", - сказал Ушаков журналистам. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

туркмения

юар

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газ, туркмения, юар, алжир, юрий ушаков, фсэг