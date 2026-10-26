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В ФСЭГ рассказали, кто обеспечат прирост спроса на газ в мире

В ФСЭГ рассказали, кто обеспечат прирост спроса на газ в мире - 26.10.2026, ПРАЙМ

В ФСЭГ рассказали, кто обеспечат прирост спроса на газ в мире

Основной прирост спроса на газ в мире до 2055 года обеспечат страны Африки, АТР и Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:41+0300

2026-10-26T13:41+0300

2026-10-26T13:41+0300

газ

ближний восток

африка

азиатско-тихоокеанский регион

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874603971.jpg?1793011285

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Основной прирост спроса на газ в мире до 2055 года обеспечат страны Африки, АТР и Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. Ранее он сказал, что мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров. "Основной вклад в этот рост внесут развивающиеся страны. Азиатско‑Тихоокеанский регион обеспечит 43% прироста спроса, Ближний Восток - 23%, при этом наиболее высокие темпы роста спроса прогнозируются в Африке", - сказал собеседник агентства в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. Он добавил, что по мере расширения генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников роль газа будет только возрастать: он обеспечит необходимую гибкость и надежную мощность. Восьмой саммит глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

ближний восток

африка

азиатско-тихоокеанский регион

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газ, ближний восток, африка, азиатско-тихоокеанский регион, фсэг