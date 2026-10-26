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В ФСЭГ оценили наращивание экспорта СПГ из США

В ФСЭГ оценили наращивание экспорта СПГ из США - 26.10.2026, ПРАЙМ

В ФСЭГ оценили наращивание экспорта СПГ из США

Стремительное наращивание экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США добавляет гибкости поставкам, но одновременно повышает чувствительность рынка к... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:57+0300

2026-10-26T13:57+0300

2026-10-26T13:57+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стремительное наращивание экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США добавляет гибкости поставкам, но одновременно повышает чувствительность рынка к событиям, которые затрагивают эту страну, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Стремительное наращивание объемов поставок СПГ из США меняет структуру мирового рынка: это создает новые возможности для гибкости, но одновременно повышает чувствительность рынка к событиям, затрагивающим одного из крупнейших поставщиков", - сказал собеседник агентства в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. По словам Мшелбилы, в этих условиях для поддержания доверия к природному газу критически важны достаточный уровень инвестиций, надежность поставок, конкурентоспособные цены и показатели по выбросам. США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. В августе 2026 года Штаты поставили в другие страны 514,5 миллиарда кубических футов СПГ, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. На страны ЕС пришлось 51% американского экспорта СПГ. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

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