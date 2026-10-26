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СПГ займет 65% в международной торговле газом к 2055 году
СПГ займет 65% в международной торговле газом к 2055 году - 26.10.2026, ПРАЙМ
СПГ займет 65% в международной торговле газом к 2055 году
Сжиженный природный газ займет 65% в мировой торговле газом к 2055 году, объемы его экспорта увеличатся более чем вдвое, до 837 миллионов тонн, заявил в... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:02+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сжиженный природный газ займет 65% в мировой торговле газом к 2055 году, объемы его экспорта увеличатся более чем вдвое, до 837 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% - с 1,211 триллиона кубометров в 2024 году до 1,767 триллиона кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое - до 837 миллионов тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%", - сказал он в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. При этом, по словам Мшелбилы, трубопроводный газ и СПГ дополняют друг друга, и трубопроводы остаются экономически эффективным решением для транспортировки крупных объемов в масштабах страны и отдельных регионов в рамках долгосрочных контрактов. СПГ в свою очередь обеспечивает гибкость и широкий географический охват, позволяя поставщикам выходить на новые рынки. "Экспорт по трубопроводам, по прогнозам, будет постепенно восстанавливаться после снижения в период до 2035 года. Как окончательно сложится баланс между этими двумя видами транспортировки газа, будет зависеть от географических факторов, себестоимости и вопросов безопасности поставок", - заключил генсек ФСЭГ. Восьмой саммит глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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газ, москва, фсэг
СПГ займет 65% в международной торговле газом к 2055 году
Генсек ФСЭГ Мшелбила: СПГ займет 65% в мировой торговле газом к 2055 году
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сжиженный природный газ займет 65% в мировой торговле газом к 2055 году, объемы его экспорта увеличатся более чем вдвое, до 837 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% - с 1,211 триллиона кубометров в 2024 году до 1,767 триллиона кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое - до 837 миллионов тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%", - сказал он в преддверии восьмого саммита ФСЭГ
.
При этом, по словам Мшелбилы, трубопроводный газ и СПГ дополняют друг друга, и трубопроводы остаются экономически эффективным решением для транспортировки крупных объемов в масштабах страны и отдельных регионов в рамках долгосрочных контрактов. СПГ в свою очередь обеспечивает гибкость и широкий географический охват, позволяя поставщикам выходить на новые рынки.
"Экспорт по трубопроводам, по прогнозам, будет постепенно восстанавливаться после снижения в период до 2035 года. Как окончательно сложится баланс между этими двумя видами транспортировки газа, будет зависеть от географических факторов, себестоимости и вопросов безопасности поставок", - заключил генсек ФСЭГ.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа состоится 27 октября в Москве
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.