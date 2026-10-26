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ФСЭГ продвигает идею создания газового банка

ФСЭГ продвигает идею создания газового банка - 26.10.2026, ПРАЙМ

ФСЭГ продвигает идею создания газового банка

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) продвигает инициативу создания газового банка для долгосрочного финансирования развития газовой инфраструктуры на... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:16+0300

2026-10-26T14:16+0300

2026-10-26T14:16+0300

газ

финансы

сергей цивилев

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) продвигает инициативу создания газового банка для долгосрочного финансирования развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Продвигаем инициативу создания газового банка. Создание такого института позволило бы получить инструмент долгосрочного финансирования для развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах", - сказал он журналистам на полях 28-ой министерской встречи ФСЭГ. По словам Цивилева, газовый банк может стать драйвером развития мирового энергетического рынка, предоставляя странам не только финансовые продукты, но и консультационную поддержку, а также бизнес-решения крупнейших игроков рынка.

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газ, финансы, сергей цивилев