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ФСЭГ продвигает идею создания газового банка
ФСЭГ продвигает идею создания газового банка - 26.10.2026, ПРАЙМ
ФСЭГ продвигает идею создания газового банка
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) продвигает инициативу создания газового банка для долгосрочного финансирования развития газовой инфраструктуры на... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:16+0300
2026-10-26T14:16+0300
2026-10-26T14:16+0300
газ
финансы
сергей цивилев
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) продвигает инициативу создания газового банка для долгосрочного финансирования развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Продвигаем инициативу создания газового банка. Создание такого института позволило бы получить инструмент долгосрочного финансирования для развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах", - сказал он журналистам на полях 28-ой министерской встречи ФСЭГ.
По словам Цивилева, газовый банк может стать драйвером развития мирового энергетического рынка, предоставляя странам не только финансовые продукты, но и консультационную поддержку, а также бизнес-решения крупнейших игроков рынка.
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газ, финансы, сергей цивилев
Газ, Финансы, Сергей Цивилев
ФСЭГ продвигает идею создания газового банка
Цивилев: ФСЭГ продвигает идею создания газового банка для развития газовой инфраструктуры
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) продвигает инициативу создания газового банка для долгосрочного финансирования развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Продвигаем инициативу создания газового банка. Создание такого института позволило бы получить инструмент долгосрочного финансирования для развития газовой инфраструктуры на африканском и других континентах", - сказал он журналистам на полях 28-ой министерской встречи ФСЭГ.
По словам Цивилева, газовый банк может стать драйвером развития мирового энергетического рынка, предоставляя странам не только финансовые продукты, но и консультационную поддержку, а также бизнес-решения крупнейших игроков рынка.