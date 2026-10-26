https://1prime.ru/20261026/gaz-874600916.html

В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях

В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях - 26.10.2026, ПРАЙМ

В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях

Порядка 80% природного газа в мире будет добываться на новых месторождениях через 30 лет, инвестиции в газовый сектор за этот период необходимы на уровне 12... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:30+0300

2026-10-26T12:30+0300

2026-10-26T12:34+0300

газ

энергетика

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874600916.jpg?1793007263

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Порядка 80% природного газа в мире будет добываться на новых месторождениях через 30 лет, инвестиции в газовый сектор за этот период необходимы на уровне 12 триллионов долларов, сообщил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Через 30 лет 80% природного газа будут добывать на новых месторождениях и новых мощностях. Другими словами, мы наблюдаем деградацию существующих месторождений и пластов такими темпами, что большая часть этих мощностей через 30 лет исчезнет", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, инвестиции нужно вкладывать не только в замещение выбывающих мощностей, но и в увеличение прироста добычи, так как спрос тоже будет расти. "Мы считаем, что за эти 30 лет нашему сектору потребуется около 12 триллионов долларов инвестиций. Это вложения во всю цепочку: добычу, транспортировку, переработку", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ