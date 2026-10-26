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В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях
В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях - 26.10.2026, ПРАЙМ
В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях
Порядка 80% природного газа в мире будет добываться на новых месторождениях через 30 лет, инвестиции в газовый сектор за этот период необходимы на уровне 12... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:30+0300
2026-10-26T12:34+0300
газ
энергетика
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Порядка 80% природного газа в мире будет добываться на новых месторождениях через 30 лет, инвестиции в газовый сектор за этот период необходимы на уровне 12 триллионов долларов, сообщил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Через 30 лет 80% природного газа будут добывать на новых месторождениях и новых мощностях. Другими словами, мы наблюдаем деградацию существующих месторождений и пластов такими темпами, что большая часть этих мощностей через 30 лет исчезнет", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, инвестиции нужно вкладывать не только в замещение выбывающих мощностей, но и в увеличение прироста добычи, так как спрос тоже будет расти. "Мы считаем, что за эти 30 лет нашему сектору потребуется около 12 триллионов долларов инвестиций. Это вложения во всю цепочку: добычу, транспортировку, переработку", - добавил он.
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газ
Газ, Энергетика
12:30 26.10.2026 (обновлено: 12:34 26.10.2026)
 
В ФСЭГ рассказали о добыче газа на новых месторождениях

Глава ФСЭГ Мшелбила: около 80% газа будут добывать на новых месторождениях через 30 лет

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Порядка 80% природного газа в мире будет добываться на новых месторождениях через 30 лет, инвестиции в газовый сектор за этот период необходимы на уровне 12 триллионов долларов, сообщил генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"Через 30 лет 80% природного газа будут добывать на новых месторождениях и новых мощностях. Другими словами, мы наблюдаем деградацию существующих месторождений и пластов такими темпами, что большая часть этих мощностей через 30 лет исчезнет", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По его словам, инвестиции нужно вкладывать не только в замещение выбывающих мощностей, но и в увеличение прироста добычи, так как спрос тоже будет расти.
"Мы считаем, что за эти 30 лет нашему сектору потребуется около 12 триллионов долларов инвестиций. Это вложения во всю цепочку: добычу, транспортировку, переработку", - добавил он.
 
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