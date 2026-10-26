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Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31% - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%
Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%
Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров, его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил в интервью РИА Новости... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:04+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров, его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Природный газ - это не просто переходный энергоресурс: он рассматривается как долговременный элемент надежной, доступной и более экологичной энергетической системы. По прогнозу ФСЭГ, к 2055 году мировой спрос на природный газ вырастет на 31%, до 5,417 триллиона кубометров, а его доля в структуре мирового потребления первичной энергии увеличится с 23% до 26%", - сказал он в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. Мшелбила добавил, что снизить выбросы на всех этапах производства и потребления газа помогут сокращение выбросов метана, технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также применение низкоуглеродных газов. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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газ, москва, фсэг
Газ, МОСКВА, ФСЭГ
13:04 26.10.2026
 
Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%

Генеральный секретарь ФСЭГ Мшелбила: мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров, его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"Природный газ - это не просто переходный энергоресурс: он рассматривается как долговременный элемент надежной, доступной и более экологичной энергетической системы. По прогнозу ФСЭГ, к 2055 году мировой спрос на природный газ вырастет на 31%, до 5,417 триллиона кубометров, а его доля в структуре мирового потребления первичной энергии увеличится с 23% до 26%", - сказал он в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.
Мшелбила добавил, что снизить выбросы на всех этапах производства и потребления газа помогут сокращение выбросов метана, технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также применение низкоуглеродных газов.
Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
 
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