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Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%

Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31% - 26.10.2026, ПРАЙМ

Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%

Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров, его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил в интервью РИА Новости... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:04+0300

2026-10-26T13:04+0300

2026-10-26T13:04+0300

газ

москва

фсэг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров, его доля в энергобалансе увеличится с 23% до 26%, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Природный газ - это не просто переходный энергоресурс: он рассматривается как долговременный элемент надежной, доступной и более экологичной энергетической системы. По прогнозу ФСЭГ, к 2055 году мировой спрос на природный газ вырастет на 31%, до 5,417 триллиона кубометров, а его доля в структуре мирового потребления первичной энергии увеличится с 23% до 26%", - сказал он в преддверии восьмого саммита ФСЭГ. Мшелбила добавил, что снизить выбросы на всех этапах производства и потребления газа помогут сокращение выбросов метана, технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также применение низкоуглеродных газов. Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа состоится 27 октября в Москве. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

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газ, москва, фсэг