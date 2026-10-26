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Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию

Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию - 26.10.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его визит в Россию организован главным образом в интересах энергетической безопасности республики,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:28+0300

2026-10-26T14:28+0300

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БРАТИСЛАВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его визит в Россию организован главным образом в интересах энергетической безопасности республики, поскольку за отказ от российских энергоресурсов по инициативе Европейского союза Братислава рискует заплатить до 16 миллиардов евро. “Приоритет, с которым я прибываю в Москву, - это энергетическая безопасность Словакии”, - написал Баланар на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник. Он отметил, что поставки нефти и газа для Словакии жизненно важны. “Нам грозит то, что, если в следующем году осенью вступит в силу законодательство Европейской комиссии RePowerEU, Словакия столкнется с арбитражным разбирательством", - написал он. "Оно может закончиться так, что мы не только должны будем заплатить за поставки газа из других источников за, конечно, более высокие цены, но и, поскольку соглашение государственной компании SPP с Россией заключено до 2034 года и оно гласит “бери или плати”, в игру вступают и компенсации (российской стороне - ред.). Сегодня они оцениваются на уровне более 10 миллиардов евро, в случае дальнейшего увеличения - до 16 миллиардов евро”, - добавил Бланар. Он также сообщил, что Европейский союз не гарантирует Словакии возмещения этих средств в случае проигрыша республики в арбитраже. В понедельник в Москве пройдет 22-ое заседание межправительственной комиссии. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минобрнауки России Валерий Фальков, со словацкой - глава МИД республики Бланар. На заседании Россия и Словакия обсудят сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры.

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