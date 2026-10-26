Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/glava-874606568.html
Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию
Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию - 26.10.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его визит в Россию организован главным образом в интересах энергетической безопасности республики,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:28+0300
2026-10-26T14:28+0300
газ
словакия
москва
facebook
минобрнауки
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874606568.jpg?1793014107
БРАТИСЛАВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его визит в Россию организован главным образом в интересах энергетической безопасности республики, поскольку за отказ от российских энергоресурсов по инициативе Европейского союза Братислава рискует заплатить до 16 миллиардов евро. “Приоритет, с которым я прибываю в Москву, - это энергетическая безопасность Словакии”, - написал Баланар на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник. Он отметил, что поставки нефти и газа для Словакии жизненно важны. “Нам грозит то, что, если в следующем году осенью вступит в силу законодательство Европейской комиссии RePowerEU, Словакия столкнется с арбитражным разбирательством", - написал он. "Оно может закончиться так, что мы не только должны будем заплатить за поставки газа из других источников за, конечно, более высокие цены, но и, поскольку соглашение государственной компании SPP с Россией заключено до 2034 года и оно гласит “бери или плати”, в игру вступают и компенсации (российской стороне - ред.). Сегодня они оцениваются на уровне более 10 миллиардов евро, в случае дальнейшего увеличения - до 16 миллиардов евро”, - добавил Бланар. Он также сообщил, что Европейский союз не гарантирует Словакии возмещения этих средств в случае проигрыша республики в арбитраже. В понедельник в Москве пройдет 22-ое заседание межправительственной комиссии. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минобрнауки России Валерий Фальков, со словацкой - глава МИД республики Бланар. На заседании Россия и Словакия обсудят сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры.
словакия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, москва, facebook, минобрнауки, мид
Газ, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, Facebook, Минобрнауки, МИД
14:28 26.10.2026
 
Глава МИД Словакии рассказал о целях своего визита в Россию

Глава МИД Словакии Бланар: визит в Россию организован в интересах энергобезопасности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 26 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его визит в Россию организован главным образом в интересах энергетической безопасности республики, поскольку за отказ от российских энергоресурсов по инициативе Европейского союза Братислава рискует заплатить до 16 миллиардов евро.
“Приоритет, с которым я прибываю в Москву, - это энергетическая безопасность Словакии”, - написал Баланар на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.
Он отметил, что поставки нефти и газа для Словакии жизненно важны.
“Нам грозит то, что, если в следующем году осенью вступит в силу законодательство Европейской комиссии RePowerEU, Словакия столкнется с арбитражным разбирательством", - написал он.
"Оно может закончиться так, что мы не только должны будем заплатить за поставки газа из других источников за, конечно, более высокие цены, но и, поскольку соглашение государственной компании SPP с Россией заключено до 2034 года и оно гласит “бери или плати”, в игру вступают и компенсации (российской стороне - ред.). Сегодня они оцениваются на уровне более 10 миллиардов евро, в случае дальнейшего увеличения - до 16 миллиардов евро”, - добавил Бланар.
Он также сообщил, что Европейский союз не гарантирует Словакии возмещения этих средств в случае проигрыша республики в арбитраже.
В понедельник в Москве пройдет 22-ое заседание межправительственной комиссии. С российской стороны комиссию возглавляет глава Минобрнауки России Валерий Фальков, со словацкой - глава МИД республики Бланар. На заседании Россия и Словакия обсудят сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры.
 
ГазСЛОВАКИЯМОСКВАFacebookМинобрнаукиМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала