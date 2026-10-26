https://1prime.ru/20261026/golikova-874598853.html

Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека"

Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека" - 26.10.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека"

Программой "Семейная ипотека" воспользовались уже свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T11:50+0300

2026-10-26T11:50+0300

2026-10-26T11:50+0300

россия

финансы

татьяна голикова

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программой "Семейная ипотека" воспользовались уже свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Программой "Семейная ипотека" воспользовались свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, из них 325 тысяч семей - с начала этого года", - привели слова Голиковой в ее аппарате. Она также отметила, что для поддержки молодых семей и успешного совмещения получения профессии с воспитанием детей создано 393 комнаты матери и ребенка или групп кратковременного пребывания детей в 258 вузах, что превысило плановый показатель.

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россия, финансы, татьяна голикова