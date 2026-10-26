https://1prime.ru/20261026/golikova-874598853.html
Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека"
Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека" - 26.10.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека"
Программой "Семейная ипотека" воспользовались уже свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T11:50+0300
2026-10-26T11:50+0300
2026-10-26T11:50+0300
россия
финансы
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программой "Семейная ипотека" воспользовались уже свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Программой "Семейная ипотека" воспользовались свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, из них 325 тысяч семей - с начала этого года", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
Она также отметила, что для поддержки молодых семей и успешного совмещения получения профессии с воспитанием детей создано 393 комнаты матери и ребенка или групп кратковременного пребывания детей в 258 вузах, что превысило плановый показатель.
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россия, финансы, татьяна голикова
РОССИЯ, Финансы, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о программе "Семейная ипотека"
Голикова: программой "Семейная ипотека" воспользовались свыше 870 тысяч семей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программой "Семейная ипотека" воспользовались уже свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Программой "Семейная ипотека" воспользовались свыше 870 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, из них 325 тысяч семей - с начала этого года", - привели слова Голиковой в ее аппарате.
Она также отметила, что для поддержки молодых семей и успешного совмещения получения профессии с воспитанием детей создано 393 комнаты матери и ребенка или групп кратковременного пребывания детей в 258 вузах, что превысило плановый показатель.