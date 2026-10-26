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Украина пожаловалась на Google, пишут СМИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Украина пожаловалась на Google, пишут СМИ
Украина пожаловалась на Google, пишут СМИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Украина пожаловалась на Google, пишут СМИ
Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке даже... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:10+0300
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общество
технологии
украина
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке даже по запросам на украинском, пишет ИноСМИ со ссылкой на Страна.ua.По ее словам, на проблему ей неоднократно жаловались украинские военные и ветераны. Ивановская предположила, что это может быть связано с географическим расположением пользователя, которое учитывают поисковые алгоритмы, несмотря на язык запроса. "Мы уже обратились с официальным письмом в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи", — заявила омбудсмен, не уточнив, когда было направлено обращение и получен ли ответ.Как напоминает издание, ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами за использование русского языка в школьных чатах, а депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал ее требование писать в домовых чатах на украинском.
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общество , технологии, украина
Общество , Технологии, УКРАИНА
12:10 26.10.2026 (обновлено: 12:45 26.10.2026)
 
Украина пожаловалась на Google, пишут СМИ

Страна.ua: языковой омбудсмен Ивановская написала в Google из-за выдачи на русском языке

Google
Google
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская обратилась в Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке даже по запросам на украинском, пишет ИноСМИ со ссылкой на Страна.ua.
По ее словам, на проблему ей неоднократно жаловались украинские военные и ветераны. Ивановская предположила, что это может быть связано с географическим расположением пользователя, которое учитывают поисковые алгоритмы, несмотря на язык запроса.
"Мы уже обратились с официальным письмом в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи", — заявила омбудсмен, не уточнив, когда было направлено обращение и получен ли ответ.
Как напоминает издание, ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами за использование русского языка в школьных чатах, а депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал ее требование писать в домовых чатах на украинском.
 
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