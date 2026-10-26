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В Госдуме предложили ввести НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли

В Госдуме предложили ввести НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести НДС 22% для трансграничной онлайн-торговли

Комитет Госдумы по бюджету и налогам определил основные направления доработки ко второму чтению законопроекта, вносящему комплексные изменения в Налоговый... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:46+0300

2026-10-26T20:46+0300

2026-10-26T20:52+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам определил основные направления доработки ко второму чтению законопроекта, вносящему комплексные изменения в Налоговый кодекс, которые учтены при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, в том числе в части обложения НДС трансграничной онлайн-торговли в РФ. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. В целях формирования конкурентной среды и "обеления" экономики он вводит НДС в 22% для трансграничной онлайн-торговли в РФ. В заключении бюджетного комитета, с которым ознакомилось РИА Новости, отмечается, что Общественная палата РФ, поддержав такой подход, обратила внимание на отсутствие в законопроекте достаточной определенности в части правового механизма возврата суммы НДС при возврате физлицом приобретенного товара. Комитет намерен ко второму чтению обсудить возможность уточнения категории лиц, признаваемых налогоплательщиками НДС в связи с подобным ввозом, порядка определения налоговой базы по таким ввезенным товарам и применяемой ставки налога, "в том числе в зависимости от способа указания стоимости товара (с выделением сумм НДС и акциза либо без их выделения)". Законопроектом также предлагается пассивные доходы граждан облагать по ставкам от 13 до 22% (сейчас – до 15%). При этом банки при удержании НДФЛ с таких доходов будут применять необлагаемый минимум, рассчитываемый исходя из размеров ключевой ставки за предыдущий налоговый период. Банк России считает, что "предложенный подход по использованию неактуальных данных о значении ключевой ставки приведет к искажению экономического смысла необлагаемого минимума и значительному росту издержек по администрированию налога". В связи с этим комитет при доработке законопроекта предлагает "рассмотреть вопрос применения более актуальных показателей ключевой ставки в целях исчисления необлагаемого НДФЛ размера доходов в виде процентов по банковским вкладам". Законопроектом устанавливается и порядок удержания НДФЛ при выплате банками клиентам доходов в виде процентов по вкладам через доверительного управляющего путем возложения на банки обязанности исчислить и удержать НДФЛ с таких доходов по ставке в размере 13-22%. При этом при непредставлении доверительным управляющим банку информации о своих клиентах банк должен удержать НДФЛ с доходов таких клиентов по повышенной ставке - 30%. Это "фактически придает налогу не свойственную ему функцию санкции за нераскрытие информации третьим лицом", в связи с чем данный вопрос требует дополнительного обоснования и обсуждения, считает комитет. Законопроект предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Комитет ко второму чтению предлагает рассмотреть и вопрос о распространении данного вычета по НДФЛ и на приобретение медицинских изделий, "приобретенных налогоплательщиком в составе дорогостоящего лечения". Законопроектом предлагается лишать ИТ-организации права на пониженную ставку налога на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в случае однократного непредставления бухгалтерской отчетности. Комитет считает необходимым исключить из текста законопроекта данное положение "как не относящееся к предмету регулирования законодательства о налогах и сборах".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, госдума, банк россии