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Россияне оплатили налоги на "Госуслугах" более 16 миллиона раз

Россияне оплатили налоги на "Госуслугах" более 16 миллиона раз - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россияне оплатили налоги на "Госуслугах" более 16 миллиона раз

Россияне в этом году оплатили налоги на портале "Госуслуги" уже 16,3 миллиона раз, рассказало Минцифры. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:51+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россияне в этом году оплатили налоги на портале "Госуслуги" уже 16,3 миллиона раз, рассказало Минцифры. Налоговые уведомления налогоплательщикам - физическим лицам в России с 1 августа 2026 года по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуг. "Отслеживать свои налоги стало еще удобнее - теперь уведомления приходят на "Госуслуги" автоматически… Оплатить начисления можно также прямо в личном кабинете. Такой возможностью граждане воспользовались уже 16,3 миллиона раз", - говорится в сообщении министерства в его канале в "Максе". Отмечается, что уведомление приходит на "Госуслуги", если у пользователя есть подтвержденная учетная запись на портале, если не был подан отказ от получения налоговых уведомлений и если общая сумма начисленных к оплате налогов - от 300 рублей. Как уточнили в министерстве, если эти условия не будут выполнены, налоговая служба направит уведомление бумажным письмом по почте. В уведомлении могут быть указаны налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Налоговое уведомление придет не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты начислений. Обычно рассылка начинается с сентября. Уплатить всю сумму налога нужно до 1 декабря, после этого будут начисляться пенни. Отказаться от получения налоговых уведомлений на "Госуслугах" можно в любой момент в разделе "Доходы и налоги". В этом случае они будут поступать только в личный кабинет на сайте ФНС или заказным письмом по почте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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