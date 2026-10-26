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Рейтинг регионов по доступности аренды жилья возглавили ХМАО и ЯНАО

Рейтинг регионов по доступности аренды жилья возглавили ХМАО и ЯНАО - 26.10.2026, ПРАЙМ

Рейтинг регионов по доступности аренды жилья возглавили ХМАО и ЯНАО

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья, замыкают список Чечня и Ингушетия,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T00:26+0300

2026-10-26T00:26+0300

2026-10-26T00:26+0300

недвижимость

бизнес

россия

магаданская область

краснодарский край

татарстан

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по доступности аренды жилья, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС Жилищный вопрос сохраняет для российских семей статус одного из самых трудноразрешимых, и его острота мало зависит от экономической конъюнктуры, напоминают эксперты. При этом путей решения проблемы, по сути, три: накопить на собственное жилье, оформить ипотеку или арендовать жилье. Однако рост цен на недвижимость и высокие ставки по ипотеке ощутимо ухудшили возможности, и первые два варианта для многих семей фактически оказываются недоступны. На этом фоне аренда нередко остается единственным вариантом, однако и она для значительной части семей становится непосильной статьей расходов, особенно с учетом необходимости ежедневных трат. Наглядно это демонстрирует показатель доли семей, которым по силам одновременно арендовать жилье и осуществлять обязательные повседневные расходы. Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно продемонстрировано, какая доля семей может позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру и при этом тратить на повседневные нужды. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми в последние годы начала улучшаться, но в среднем пока остается не очень высокой. Вместе с тем параметры доступности аренды существенно различаются в географическом разрезе, отмечают составители рейтинга. РЕКОРДНЫЙ РОСТ ДОСТУПНОСТИ АРЕНДЫ Согласно результатам исследования, в январе–сентябре 2026 года доля российских семей, которым доступна аренда жилья, выросла до рекордного значения. Доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, которые могут арендовать двухкомнатную квартиру, в текущем рейтинге составила 53,6%. Таким образом, был обновлен локальный максимум 2023 года, когда доля семей, которым была доступна аренда, составляла 50,5%. Для сравнения, локальный минимум последних восьми лет был зафиксирован в 2018 году – 36%. Рост доступности аренды в 2026 году стал результатом опережающего увеличения заработной платы относительно динамики арендных ставок. В региональном разрезе рост доступности аренды двухкомнатной квартиры в январе–сентябре 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года наблюдался в 81 регионе. В среднем по России доступность арендного жилья за год выросла на 3,5 процентного пункта. При этом медианное значение в регионах с положительной динамикой составило 3,7 процентного пункта, а среди четырех регионов со снижением – -0,7 процентного пункта. В денежном выражении в среднем по России необходимый бюджет семьи для аренды двухкомнатной квартиры, согласно результатам текущего исследования, вырос до 131 тысячи рублей. Для сравнения, еще в 2023 году (январь-сентябрь) средней российской семье было необходимо иметь доход менее 100 тысяч рублей, а в допандемийном 2019 году – немногим менее 80 тысяч рублей. Таким образом, с 2019 года необходимый доход семьи, состоящей из двух работающих взрослых и двоих детей, для аренды квартиры вырос более чем на 60%. В ЛИДЕРАХ СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ Лидером по доступности аренды двухкомнатной квартиры в текущем рейтинге является Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жилье, составляет 77,5%. При этом, по оценкам РИА Новости, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырех человек в этом регионе требуется 140 тысяч рублей в месяц. На втором месте по доступности аренды квартиры расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 77,4%. Замыкает первую тройку по доле семей с высокой доступностью аренды Магаданская область с результатом 72,1%. В этих двух регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 183 и 209 тысяч рублей в месяц соответственно для беспроблемной аренды жилья. Таким образом, в трех регионах-лидерах доля семей находится на достаточно высоком уровне. В первую десятку по доле семей, способных арендовать жилье, вошли: Татарстан (66,7%), Сахалинская область (66,4%), Ненецкий автономный округ (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская область (64,2%) и Калужская область (63,8%). В целом порог в 60% по доле семей, которым доступна аренда, преодолели 19 регионов. Еще в 32 других субъектах РФ показатель доступности находится на достаточно высоком уровне – в диапазоне 50-60%. САМАЯ НЕДОСТУПНАЯ АРЕНДА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ Согласно результатам исследования, в четырех регионах менее 25% семей с двумя детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в двух из них эта доля не превышает 20%. Для сравнения, в январе-сентябре 2023 и 2025 годов уровень доступности аренды в 25% не смогли преодолеть 8 и 5 регионов соответственно. Эксперты отмечают, что таким образом, в 2026 году продолжилась тенденция снижения количества регионов с низкой доступностью аренды, что, в свою очередь, связано с более быстрым увеличением зарплат по сравнению с увеличением прожиточного минимума и арендных ставок. Среди регионов с низкой доступностью аренды преобладают северокавказские республики: Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень доходов, необходимых для аренды, поясняют эксперты. ДИНАМИКА ДОСТУПНОСТИ АРЕНДЫ Наибольшее увеличение доступности аренды по сравнению с январем-сентябрем 2025 года наблюдалось в Магаданской области (11,2 процентного пункта). Вторым регионом по наибольшему росту доли доступности аренды стал Краснодарский край, где она увеличилась на 9,9 процентного пункта. В результате Магаданская область поднялась на 5 позиций и в текущем рейтинге занимает 3-е место, а Краснодарский край – на 48-м месте (+18 позиций). Рост доступности в этих регионах главным образом связан со значительным увеличением заработной платы и небольшим снижением стоимости аренды квартир. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки взяты за январь-сентябрь 2026 года и прожиточные минимумы взяты за 2026 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

магаданская область

краснодарский край

татарстан

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недвижимость, бизнес, россия, магаданская область, краснодарский край, татарстан