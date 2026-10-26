https://1prime.ru/20261026/husnullin-874605908.html
Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России
Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России - 26.10.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России
Аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы, несмотря на увеличение интенсивности движения на федеральных трассах, уменьшилась на 24%, сообщил... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:13+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы, несмотря на увеличение интенсивности движения на федеральных трассах, уменьшилась на 24%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена в полтора раза, а к 2036 году – в два раза в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 годов, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.
"Интенсивность движения на федеральных трассах за последние годы выросла на 60%, а в целом автомобилизация населения на 10,5%. Несмотря на это, в период с 2017 по 2025 год аварийность на дорогах снизилась на 24%, а количество погибших на 27%", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
В июле вице-премьер отмечал, что смертность на федеральных дорогах Росавтодора в России в первом полугодии 2026 года снизилась на 10,4%, число ДТП - на 6,4%.
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бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Росавтодор
Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России
Хуснуллин: аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы снизилась на 24%
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы, несмотря на увеличение интенсивности движения на федеральных трассах, уменьшилась на 24%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена в полтора раза, а к 2036 году – в два раза в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 годов, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.
"Интенсивность движения на федеральных трассах за последние годы выросла на 60%, а в целом автомобилизация населения на 10,5%. Несмотря на это, в период с 2017 по 2025 год аварийность на дорогах снизилась на 24%, а количество погибших на 27%", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
В июле вице-премьер отмечал, что смертность на федеральных дорогах Росавтодора в России в первом полугодии 2026 года снизилась на 10,4%, число ДТП - на 6,4%.