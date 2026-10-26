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Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России

Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России - 26.10.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о снижении аварийности на дорогах в России

Аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы, несмотря на увеличение интенсивности движения на федеральных трассах, уменьшилась на 24%, сообщил... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:13+0300

2026-10-26T14:13+0300

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бизнес

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аварийность на дорогах в России с 2017 по 2025 годы, несмотря на увеличение интенсивности движения на федеральных трассах, уменьшилась на 24%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер напомнил, что к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена в полтора раза, а к 2036 году – в два раза в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 годов, утвержденной президентом России Владимиром Путиным. "Интенсивность движения на федеральных трассах за последние годы выросла на 60%, а в целом автомобилизация населения на 10,5%. Несмотря на это, в период с 2017 по 2025 год аварийность на дорогах снизилась на 24%, а количество погибших на 27%", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ. В июле вице-премьер отмечал, что смертность на федеральных дорогах Росавтодора в России в первом полугодии 2026 года снизилась на 10,4%, число ДТП - на 6,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин, росавтодор