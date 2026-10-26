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Призрак стагфляции: паника вокруг ИИ может обрушить рынки, пишет Reuters

Призрак стагфляции: паника вокруг ИИ может обрушить рынки, пишет Reuters - 26.10.2026, ПРАЙМ

Призрак стагфляции: паника вокруг ИИ может обрушить рынки, пишет Reuters

Опасения вокруг искусственного интеллекта возродили призрак стагфляции и заставили инвесторов искать убежище в американских гособлигациях, пишет обозреватель... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:04+0300

2026-10-26T17:04+0300

2026-10-26T17:04+0300

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Опасения вокруг искусственного интеллекта возродили призрак стагфляции и заставили инвесторов искать убежище в американских гособлигациях, пишет обозреватель Reuters Джейми МакГивер."Опасения вокруг ИИ затормозили ралли на Уолл-стрит, возродив спрос на казначейские облигации США: инвесторы стремятся защитить свои портфели, даже несмотря на то, что растущие цены на энергоносители подстегивают инфляцию", — отмечает он.По словам эксперта, настроения инвесторов в отношении ИИ ухудшаются."Возможно, мы вступили в ту фазу цикла, когда любая новость — плохая. Если это так, то это должно стимулировать резкий рост спроса на „безрисковые“ казначейские облигации", — предполагает МакГивер.По данным Reuters, американская нефть за неделю выросла на 10% до шестимесячного пика выше 110 долларов за баррель. На этом фоне, по мнению эксперта, ценовое давление и инфляционные ожидания вряд ли скоро ослабнут.Он подчеркивает, что цены производителей растут самыми быстрыми темпами за четыре года, а разрыв между ними и потребительской инфляцией — самый большой за тот же период."Термин "стагфляция" может снова войти в лексикон инвесторов", — заключает МакГивер.

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рынок, сша, мировая экономика