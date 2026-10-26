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Индекс делового климата IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс делового климата IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта
Индекс делового климата IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта - 26.10.2026, ПРАЙМ
Индекс делового климата IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта
Индекс делового климата в Германии в октябре составил 90,2 пункта, поднявшись с показателя сентября в 89,9 пункта, до максимальной отметки с мая 2023 года,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:24+0300
2026-10-26T13:06+0300
мировая экономика
германия
ifo
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874600830.jpg?1793009176
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в октябре составил 90,2 пункта, поднявшись с показателя сентября в 89,9 пункта, до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение достигало 90,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, снижения до 89,8 пункта."Настроения среди компаний в Германии улучшились. Индекс делового климата IFO в октябре вырос до 90,2 пункта с 89,9 пункта в сентябре. Это было связано с более оптимистичными ожиданиями. При этом компании оценили текущую ситуацию несколько хуже. Восстановление экономики продолжается", - говорится в сообщении.Так, если кроме того индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 91,6 пункта со значения сентября в 90,4 пункта, то индекс текущей экономической ситуации в стране составил 88,8 пункта после сентябрьского значения в 89,5 пункта.
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мировая экономика, германия, ifo
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO
12:24 26.10.2026 (обновлено: 13:06 26.10.2026)
 
Индекс делового климата IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта

IFO: индекс делового климата в Германии в октябре составил 90,2 пункта

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в октябре составил 90,2 пункта, поднявшись с показателя сентября в 89,9 пункта, до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение достигало 90,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, снижения до 89,8 пункта.
"Настроения среди компаний в Германии улучшились. Индекс делового климата IFO в октябре вырос до 90,2 пункта с 89,9 пункта в сентябре. Это было связано с более оптимистичными ожиданиями. При этом компании оценили текущую ситуацию несколько хуже. Восстановление экономики продолжается", - говорится в сообщении.
Так, если кроме того индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 91,6 пункта со значения сентября в 90,4 пункта, то индекс текущей экономической ситуации в стране составил 88,8 пункта после сентябрьского значения в 89,5 пункта.
 
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