https://1prime.ru/20261026/indeks-874610855.html

"Сохраняется осторожный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Сохраняется осторожный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Сохраняется осторожный оптимизм": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи с началом новой недели усиливает рост, теп которого превысил уже 1%, следует из данных торгов. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:44+0300

2026-10-26T15:44+0300

2026-10-26T15:53+0300

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фг "финам"

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи с началом новой недели усиливает рост, теп которого превысил уже 1%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск подскакивает на 1,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 489,89 пункта. "В пятницу ЦБ оставил ключевую ставку на уровне в 14%, повысив прогноз инфляции на 2026 год до 7,1–7,6% и оценку роста ВВП до 0,5–1,0%... Сохраняется осторожный оптимизм по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта, что потенциально может способствовать смягчению санкционного давления на Россию", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Доходность облигаций сроком погашения от двух до пяти лет повысилась на 4-16 базисных пунктов, в то время как доходность семилетних и десятилетних ОФЗ снизилась на 7-16 базисных пунктов... В принципе текущие уровни доходности облигаций в достаточной степени дисконтируют более жесткие условия в экономике", - добавляют аналитики компании "Цифра брокер". Что касается рынка акций, то высокие кредитные ставки естественным образом ограничивают потенциал дальнейшего восстановления экономики, в то время как некоторый спрос на рынке пока сохраняется, возможно, в силу технических причин, добавили они. В лидерах роста стоимости - акции "Сургутнефтегаза" (+4,35 %), "Эн+" (+2,86 %), "Совкомфлота" (+2,78 %), "Циана" (+2,77 %), "Алросы" (+2,66 %). Кроме того, акции "Яндекса" подскочили в цене на 2,38% после новости о том, что суперкомпьютеры компании после недавних атак дронов не пострадали и будут перенесены на новые площадки. В лидерах снижения котировок - акции "Фосагро" (−1,98 %), ЮГК (−0,84 %), "Озона" (−0,36 %), "Газпрома" (−0,24 %), "Роснефти" (−0,18 %). "Для дальнейшего восстановления может потребоваться новый импульс, в ожидании которого индекс может перейти к консолидации в диапазоне 2400-2500 пунктов",- считают аналитики из "Цифра брокера".

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рынок, торги, мосбиржа, финам, фг "финам"