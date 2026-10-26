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Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией

Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией - 26.10.2026, ПРАЙМ

Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией

Российские фармацевтические компании готовы обсуждать передачу технологий и создание производств инсулина и онкологических препаратов в Индонезии, сообщило... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:22+0300

2026-10-26T14:22+0300

2026-10-26T14:22+0300

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джакарта

минпромторг

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ДЖАКАРТА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании готовы обсуждать передачу технологий и создание производств инсулина и онкологических препаратов в Индонезии, сообщило индонезийское управление по контролю за лекарствами и продуктами питания (BPOM). Вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Таруны Икрара с замглавы Минпромторга РФ Алексеем Груздевым, состоявшейся ранее в октябре в Джакарте. "Российская сторона также сообщила о готовности фармацевтических компаний России изучить сотрудничество в передаче технологий и строительстве производственных объектов в Индонезии", - говорится в сообщении BPOM. Как уточнило ведомство, речь прежде всего идет об инсулине, онкологических препаратах и биотехнологической продукции. В BPOM подчеркнули заинтересованность в развитии собственного производства лекарств от диабета для сокращения зависимости от импорта. По информации, приведенной ведомством, порядка пяти фармацевтических компаний РФ уже подали в BPOM документы на регистрацию продукции.

индонезия

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технологии, бизнес, россия, индонезия, джакарта, минпромторг