https://1prime.ru/20261026/indonezija-874606211.html
Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией
Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией - 26.10.2026, ПРАЙМ
Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией
Российские фармацевтические компании готовы обсуждать передачу технологий и создание производств инсулина и онкологических препаратов в Индонезии, сообщило... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:22+0300
2026-10-26T14:22+0300
2026-10-26T14:22+0300
технологии
бизнес
россия
индонезия
джакарта
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874606211.jpg?1793013735
ДЖАКАРТА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании готовы обсуждать передачу технологий и создание производств инсулина и онкологических препаратов в Индонезии, сообщило индонезийское управление по контролю за лекарствами и продуктами питания (BPOM).
Вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Таруны Икрара с замглавы Минпромторга РФ Алексеем Груздевым, состоявшейся ранее в октябре в Джакарте.
"Российская сторона также сообщила о готовности фармацевтических компаний России изучить сотрудничество в передаче технологий и строительстве производственных объектов в Индонезии", - говорится в сообщении BPOM.
Как уточнило ведомство, речь прежде всего идет об инсулине, онкологических препаратах и биотехнологической продукции. В BPOM подчеркнули заинтересованность в развитии собственного производства лекарств от диабета для сокращения зависимости от импорта.
По информации, приведенной ведомством, порядка пяти фармацевтических компаний РФ уже подали в BPOM документы на регистрацию продукции.
индонезия
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, индонезия, джакарта, минпромторг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Минпромторг
Российские фармацевтические компании готовы сотрудничать с Индонезией
Российские фармацевтические компании готовы обсуждать производство инсулина в Индонезии
ДЖАКАРТА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании готовы обсуждать передачу технологий и создание производств инсулина и онкологических препаратов в Индонезии, сообщило индонезийское управление по контролю за лекарствами и продуктами питания (BPOM).
Вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Таруны Икрара с замглавы Минпромторга РФ Алексеем Груздевым, состоявшейся ранее в октябре в Джакарте.
"Российская сторона также сообщила о готовности фармацевтических компаний России изучить сотрудничество в передаче технологий и строительстве производственных объектов в Индонезии", - говорится в сообщении BPOM.
Как уточнило ведомство, речь прежде всего идет об инсулине, онкологических препаратах и биотехнологической продукции. В BPOM подчеркнули заинтересованность в развитии собственного производства лекарств от диабета для сокращения зависимости от импорта.
По информации, приведенной ведомством, порядка пяти фармацевтических компаний РФ уже подали в BPOM документы на регистрацию продукции.