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Иран призвал производителей газа укреплять диалог
Иран призвал производителей газа укреплять диалог - 26.10.2026, ПРАЙМ
Иран призвал производителей газа укреплять диалог
Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T04:15+0300
2026-10-26T04:15+0300
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков, на что указывают нынешние протесты в Европе и рост цен на топливо в ЕС и США, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке. Урок этой истории ясен: производители должны укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков на мировые энергетические рынки", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Он уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует сделать именно это в Москве вместе со своими коллегами из 11 стран – производителей газа в мире на этой неделе на саммите ФСЭГ.
По словам главы МИД Ирана, энергетическая безопасность сегодня - крупнейший вызов миру наряду с продовольственной безопасностью. Подчеркивается, что оба этих вызова являются прямым результатом действий США в Иране.
Аракчи отметил, что цены на газ в Европе резко выросли, причем уровень запасов перед зимой по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. По словам главы МИД Ирана, похожая ситуация наблюдается и в других частях мира.
"Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру", - добавил дипломат.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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газ, мировая экономика, иран, европа, сша, аббас аракчи, масуд пезешкиан, мид, ес, ведомости
Газ, Мировая экономика, ИРАН, ЕВРОПА, США, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МИД, ЕС, Ведомости
Иран призвал производителей газа укреплять диалог
Глава МИД Ирана Аракчи: производители газа должны защищать важную инфраструктуру
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков, на что указывают нынешние протесты в Европе и рост цен на топливо в ЕС и США, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке. Урок этой истории ясен: производители должны укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков на мировые энергетические рынки", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Он уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует сделать именно это в Москве вместе со своими коллегами из 11 стран – производителей газа в мире на этой неделе на саммите ФСЭГ.
По словам главы МИД Ирана, энергетическая безопасность сегодня - крупнейший вызов миру наряду с продовольственной безопасностью. Подчеркивается, что оба этих вызова являются прямым результатом действий США в Иране.
Аракчи отметил, что цены на газ в Европе резко выросли, причем уровень запасов перед зимой по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. По словам главы МИД Ирана, похожая ситуация наблюдается и в других частях мира.
"Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру", - добавил дипломат.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.