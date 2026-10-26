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Иран призвал производителей газа укреплять диалог

Иран призвал производителей газа укреплять диалог - 26.10.2026, ПРАЙМ

Иран призвал производителей газа укреплять диалог

Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T04:15+0300

2026-10-26T04:15+0300

2026-10-26T04:15+0300

газ

мировая экономика

иран

европа

сша

аббас аракчи

масуд пезешкиан

мид

ес

ведомости

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков, на что указывают нынешние протесты в Европе и рост цен на топливо в ЕС и США, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке. Урок этой истории ясен: производители должны укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков на мировые энергетические рынки", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости". Он уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует сделать именно это в Москве вместе со своими коллегами из 11 стран – производителей газа в мире на этой неделе на саммите ФСЭГ. По словам главы МИД Ирана, энергетическая безопасность сегодня - крупнейший вызов миру наряду с продовольственной безопасностью. Подчеркивается, что оба этих вызова являются прямым результатом действий США в Иране. Аракчи отметил, что цены на газ в Европе резко выросли, причем уровень запасов перед зимой по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. По словам главы МИД Ирана, похожая ситуация наблюдается и в других частях мира. "Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру", - добавил дипломат. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

иран

европа

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газ, мировая экономика, иран, европа, сша, аббас аракчи, масуд пезешкиан, мид, ес, ведомости