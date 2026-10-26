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Иран призвал производителей газа укреплять диалог - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Иран призвал производителей газа укреплять диалог
Иран призвал производителей газа укреплять диалог - 26.10.2026, ПРАЙМ
Иран призвал производителей газа укреплять диалог
Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T04:15+0300
2026-10-26T04:15+0300
газ
мировая экономика
иран
европа
сша
аббас аракчи
масуд пезешкиан
мид
ес
ведомости
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков, на что указывают нынешние протесты в Европе и рост цен на топливо в ЕС и США, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке. Урок этой истории ясен: производители должны укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков на мировые энергетические рынки", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости". Он уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует сделать именно это в Москве вместе со своими коллегами из 11 стран – производителей газа в мире на этой неделе на саммите ФСЭГ. По словам главы МИД Ирана, энергетическая безопасность сегодня - крупнейший вызов миру наряду с продовольственной безопасностью. Подчеркивается, что оба этих вызова являются прямым результатом действий США в Иране. Аракчи отметил, что цены на газ в Европе резко выросли, причем уровень запасов перед зимой по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. По словам главы МИД Ирана, похожая ситуация наблюдается и в других частях мира. "Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру", - добавил дипломат. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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газ, мировая экономика, иран, европа, сша, аббас аракчи, масуд пезешкиан, мид, ес, ведомости
Газ, Мировая экономика, ИРАН, ЕВРОПА, США, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МИД, ЕС, Ведомости
04:15 26.10.2026
 
Иран призвал производителей газа укреплять диалог

Глава МИД Ирана Аракчи: производители газа должны защищать важную инфраструктуру

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые производители газа должны укреплять диалог, защищать важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков, на что указывают нынешние протесты в Европе и рост цен на топливо в ЕС и США, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке. Урок этой истории ясен: производители должны укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических шоков на мировые энергетические рынки", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Он уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует сделать именно это в Москве вместе со своими коллегами из 11 стран – производителей газа в мире на этой неделе на саммите ФСЭГ.
По словам главы МИД Ирана, энергетическая безопасность сегодня - крупнейший вызов миру наряду с продовольственной безопасностью. Подчеркивается, что оба этих вызова являются прямым результатом действий США в Иране.
Аракчи отметил, что цены на газ в Европе резко выросли, причем уровень запасов перед зимой по-прежнему значительно ниже, чем в прошлом году. По словам главы МИД Ирана, похожая ситуация наблюдается и в других частях мира.
"Это показывает, что любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру", - добавил дипломат.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
 
ГазМировая экономикаИРАНЕВРОПАСШААббас АракчиМасуд ПезешкианМИДЕСВедомости
 
 
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