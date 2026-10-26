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Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере

Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере - 26.10.2026, ПРАЙМ

Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере

Иран направил РФ предложения по развитию взаимодействия в энергосфере, заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:10+0300

2026-10-26T20:10+0300

2026-10-26T20:10+0300

россия

иран

азербайджан

туркмения

владимир путин

масуд пезешкиан

сергей цивилев

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ТЕГЕРАН, 26 окт - ПРАЙМ. Иран направил РФ предложения по развитию взаимодействия в энергосфере, заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард. "В дополнение к текущим совместным планам в сфере инвестирования России в разработку иранских нефтяных месторождений, мы представили этой стране предложения по расширению сотрудничества в этой области. Мы станем свидетелями обмена энергоносителями", – приводит слова Боварда агентство IRNA. Бовард отметил, что, таким образом, открыта новая глава в сфере двусторонних отношений между Ираном и Россией. Исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард ранее заявил, что России и Ирану осталось решить технические вопросы, и соглашение по поставкам газа будет готово. Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах. Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.

иран

азербайджан

туркмения

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россия, иран, азербайджан, туркмения, владимир путин, масуд пезешкиан, сергей цивилев