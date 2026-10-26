https://1prime.ru/20261026/iran-874621212.html
Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере
Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере - 26.10.2026, ПРАЙМ
Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере
Иран направил РФ предложения по развитию взаимодействия в энергосфере, заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:10+0300
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масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 26 окт - ПРАЙМ. Иран направил РФ предложения по развитию взаимодействия в энергосфере, заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард.
"В дополнение к текущим совместным планам в сфере инвестирования России в разработку иранских нефтяных месторождений, мы представили этой стране предложения по расширению сотрудничества в этой области. Мы станем свидетелями обмена энергоносителями", – приводит слова Боварда агентство IRNA.
Бовард отметил, что, таким образом, открыта новая глава в сфере двусторонних отношений между Ираном и Россией.
Исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард ранее заявил, что России и Ирану осталось решить технические вопросы, и соглашение по поставкам газа будет готово.
Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах.
Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
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россия, иран, азербайджан, туркмения, владимир путин, масуд пезешкиан, сергей цивилев
РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИЯ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Сергей Цивилев
Иран направил России предложения по сотрудничеству в энергосфере
Иран направил России предложения по развитию взаимодействия в энергосфере
ТЕГЕРАН, 26 окт - ПРАЙМ. Иран направил РФ предложения по развитию взаимодействия в энергосфере, заявил исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард.
"В дополнение к текущим совместным планам в сфере инвестирования России в разработку иранских нефтяных месторождений, мы представили этой стране предложения по расширению сотрудничества в этой области. Мы станем свидетелями обмена энергоносителями", – приводит слова Боварда агентство IRNA.
Бовард отметил, что, таким образом, открыта новая глава в сфере двусторонних отношений между Ираном и Россией.
Исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард ранее заявил, что России и Ирану осталось решить технические вопросы, и соглашение по поставкам газа будет готово.
Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах.
Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.