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Президент Ирана прибыл в Москву, где примет участие в саммите ФСЭГ
Президент Ирана прибыл в Москву, где примет участие в саммите ФСЭГ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Президент Ирана прибыл в Москву, где примет участие в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где во вторник примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает офис президента... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:57+0300
2026-10-26T21:57+0300
2026-10-26T21:57+0300
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масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 26 окт - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где во вторник примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает офис президента исламской республики. "Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву несколькими минутами ранее для участия в восьмом саммите ФСЭГ", - сообщил офис иранского президента. Помимо выступления на мероприятии, глава иранского кабмина проведет ряд встреч с лидерами государств, которые примут участие в саммите. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал РИА Новости, что Пезешкиан, помимо участия в мероприятиях Форума, планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам иранского дипломата, запланировано обсуждение экономического сотрудничества Тегерана и Москвы, энергетической безопасности и геополитических вопросов.
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Газ, МОСКВА, ИРАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, ФСЭГ
Президент Ирана прибыл в Москву, где примет участие в саммите ФСЭГ
Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа