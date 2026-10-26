https://1prime.ru/20261026/juzhuralzoloto-874603228.html

"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней

"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней

Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 миллионов китайских юаней, говорится в сообщении компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:15+0300

2026-10-26T13:15+0300

2026-10-26T13:15+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874603228.jpg?1793009730

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 миллионов китайских юаней, говорится в сообщении компании. Облигации серии БО-КИ-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, компания намерена разместить по закрытой подписке. Срок обращения ценных бумаг - полтора года. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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рынок