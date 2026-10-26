https://1prime.ru/20261026/juzhuralzoloto-874603228.html
"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней
"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней
Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 миллионов китайских юаней, говорится в сообщении компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:15+0300
2026-10-26T13:15+0300
2026-10-26T13:15+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874603228.jpg?1793009730
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 миллионов китайских юаней, говорится в сообщении компании.
Облигации серии БО-КИ-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, компания намерена разместить по закрытой подписке.
Срок обращения ценных бумаг - полтора года. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
"Южуралзолото" разместит биржевые облигации объемом 800 млн юаней
Совет директоров ЮГК принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 млн юаней
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение разместить биржевые облигации объемом 800 миллионов китайских юаней, говорится в сообщении компании.
Облигации серии БО-КИ-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, компания намерена разместить по закрытой подписке.
Срок обращения ценных бумаг - полтора года. Условия выпуска предусматривают возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.