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Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине
Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине - 26.10.2026, ПРАЙМ
Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине
Динамика цен на топливо в России стабилизируется, что отражается на общем индексе цен на непродовольственные товары, сообщило правительство РФ. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:52+0300
2026-10-26T14:52+0300
россия
александр новак
минпромторг
минсельхоз
банк россии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Динамика цен на топливо в России стабилизируется, что отражается на общем индексе цен на непродовольственные товары, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества. "Участники совещания отметили стабилизацию динамики цен на топливо, что отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары", - говорится в сообщении по итогам совещания.
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россия, александр новак, минпромторг, минсельхоз, банк россии
РОССИЯ, Александр Новак, Минпромторг, Минсельхоз, Банк России
14:52 26.10.2026
 
Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине

Кабмин: динамика цен на топливо в России стабилизируется

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Динамика цен на топливо в России стабилизируется, что отражается на общем индексе цен на непродовольственные товары, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.
"Участники совещания отметили стабилизацию динамики цен на топливо, что отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары", - говорится в сообщении по итогам совещания.
 
РОССИЯАлександр НовакМинпромторгМинсельхозБанк России
 
 
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