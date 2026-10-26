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Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине

Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине - 26.10.2026, ПРАЙМ

Динамика цен на топливо в России стабилизируется, заявили в кабмине

Динамика цен на топливо в России стабилизируется, что отражается на общем индексе цен на непродовольственные товары, сообщило правительство РФ. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:52+0300

2026-10-26T14:52+0300

2026-10-26T14:52+0300

россия

александр новак

минпромторг

минсельхоз

банк россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Динамика цен на топливо в России стабилизируется, что отражается на общем индексе цен на непродовольственные товары, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества. "Участники совещания отметили стабилизацию динамики цен на топливо, что отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары", - говорится в сообщении по итогам совещания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, минпромторг, минсельхоз, банк россии