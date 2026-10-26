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В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию

В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:42+0300

2026-10-26T12:42+0300

2026-10-26T12:48+0300

сельское хозяйство

россия

индия

вячеслав володин

госдума

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год. "В целом у нас стоит задача двигаться к объему экспорта из России в 3-4 миллиарда долларов в год по сельскохозяйственному комплексу. Вот сегодня мы за два миллиарда уже перешагнули", - сказал Кашин журналистам в понедельник на полях 12-го парламентского форума БРИКС. "Для нас этот рынок выгоден", - добавил он. Кашин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает в Индию, принимает участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.

индия

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сельское хозяйство, россия, индия, вячеслав володин, госдума