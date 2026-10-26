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В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию
В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:42+0300
2026-10-26T12:48+0300
сельское хозяйство
россия
индия
вячеслав володин
госдума
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год. "В целом у нас стоит задача двигаться к объему экспорта из России в 3-4 миллиарда долларов в год по сельскохозяйственному комплексу. Вот сегодня мы за два миллиарда уже перешагнули", - сказал Кашин журналистам в понедельник на полях 12-го парламентского форума БРИКС. "Для нас этот рынок выгоден", - добавил он. Кашин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает в Индию, принимает участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.
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сельское хозяйство, россия, индия, вячеслав володин, госдума
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ИНДИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
12:42 26.10.2026 (обновлено: 12:48 26.10.2026)
 
В Госдуме рассказали о планах по сельскохозяйственному экспорту в Индию

Кашин: Россия хочет достичь уровня сельхозэкспорта в Индию в три миллиарда долларов в год

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год.
"В целом у нас стоит задача двигаться к объему экспорта из России в 3-4 миллиарда долларов в год по сельскохозяйственному комплексу. Вот сегодня мы за два миллиарда уже перешагнули", - сказал Кашин журналистам в понедельник на полях 12-го парламентского форума БРИКС.
"Для нас этот рынок выгоден", - добавил он.
Кашин в составе российской парламентской делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посещает в Индию, принимает участие в работе 12-го парламентского форума БРИКС.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯИНДИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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