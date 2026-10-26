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Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупкой вещей в Balenciaga - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупкой вещей в Balenciaga
Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупкой вещей в Balenciaga - 26.10.2026, ПРАЙМ
Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупкой вещей в Balenciaga
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что сейчас у него нет проблем с покупкой вещей зарубежных премиальных брендов, а ситуацию с Balenciaga назвал... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:35+0300
2026-10-26T21:35+0300
бизнес
россия
владимир путин
gucci
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что сейчас у него нет проблем с покупкой вещей зарубежных премиальных брендов, а ситуацию с Balenciaga назвал недоразумением и личным решением креативного директора бренда Демна Гвасалия. В декабре 2023 года Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку президента России Владимира Путина. "У меня нет никаких проблем с покупками. Вообще, я думаю, что это просто какое-то недоразумение с Balenciaga. Ну, а может, это личная позиция на то время креативного директора этой компании Демны Гвасалии", - сказал Киркоров на презентации его совместного клипа с Владимиром Киселевым "Все могут короли". Он добавил, что после ухода Гвасалии из Balenciaga и перехода на пост креативного директора Gucci не исключает, что сложности могут возникнуть и с этим брендом. "Ну, он теперь Gucci возглавляет. Может, мне теперь Gucci запретят. У меня в Gucci даже была 30% скидка", - отметил артист. Демна Гвасалия покинул пост креативного директора модного дома Balenciaga и в 2025 году стал художественным руководителем Gucci.
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бизнес, россия, владимир путин, gucci
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Gucci
21:35 26.10.2026
 
Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупкой вещей в Balenciaga

Киркоров заявил, что у него нет проблем с покупками вещей зарубежных брендов

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что сейчас у него нет проблем с покупкой вещей зарубежных премиальных брендов, а ситуацию с Balenciaga назвал недоразумением и личным решением креативного директора бренда Демна Гвасалия.
В декабре 2023 года Дом моды Balenciaga перестал сотрудничать с Киркоровым за поддержку президента России Владимира Путина.
"У меня нет никаких проблем с покупками. Вообще, я думаю, что это просто какое-то недоразумение с Balenciaga. Ну, а может, это личная позиция на то время креативного директора этой компании Демны Гвасалии", - сказал Киркоров на презентации его совместного клипа с Владимиром Киселевым "Все могут короли".
Он добавил, что после ухода Гвасалии из Balenciaga и перехода на пост креативного директора Gucci не исключает, что сложности могут возникнуть и с этим брендом.
"Ну, он теперь Gucci возглавляет. Может, мне теперь Gucci запретят. У меня в Gucci даже была 30% скидка", - отметил артист.
Демна Гвасалия покинул пост креативного директора модного дома Balenciaga и в 2025 году стал художественным руководителем Gucci.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинGucci
 
 
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