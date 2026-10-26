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Китай увеличил поставки косметики в Россию вдвое за год - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Китай увеличил поставки косметики в Россию вдвое за год
Китай увеличил поставки косметики в Россию вдвое за год - 26.10.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил поставки косметики в Россию вдвое за год
Сентябрьские поставки косметики из КНР в РФ стали рекордными, увеличившись вдвое за год, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:47+0300
2026-10-26T22:47+0300
россия
китай
кнр
сша
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сентябрьские поставки косметики из КНР в РФ стали рекордными, увеличившись вдвое за год, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в сентябре 2026 года Китай отправил в Россию уходовой и декоративной косметики на 33,6 миллиона долларов, что стало максимумом за все время торговли двух стран. При этом в годовом выражении поставки выросли в 2,2 раза, а в месячном - на 45%. Больше всего из КНР поступило уходовой косметики и тональных средств - на 18,5 миллиона долларов. Экспорт средств для макияжа губ достиг 5,6 миллиона долларов, макияжа глаз - 5,57 миллиона, пудр - 3,3 миллиона, а средств для маникюра и педикюра - 558 тысяч долларов. Суммарно за три квартала китайские компании отправили косметики российским партнерам на 191,4 миллиона долларов - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Всего за сентябрь Поднебесная экспортировала косметики на 582,3 миллиона долларов. В пятерку главных покупателей вошли США (132,4 миллиона долларов), Великобритания (41,1 миллиона), Россия, Индонезия (22,7 миллиона) и Бразилия (22,1 миллиона).
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россия, китай, кнр, сша
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США
22:47 26.10.2026
 
Китай увеличил поставки косметики в Россию вдвое за год

Поставки косметики из Китая в Россию в сентябре выросли вдвое за год

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сентябрьские поставки косметики из КНР в РФ стали рекордными, увеличившись вдвое за год, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года Китай отправил в Россию уходовой и декоративной косметики на 33,6 миллиона долларов, что стало максимумом за все время торговли двух стран. При этом в годовом выражении поставки выросли в 2,2 раза, а в месячном - на 45%.
Больше всего из КНР поступило уходовой косметики и тональных средств - на 18,5 миллиона долларов. Экспорт средств для макияжа губ достиг 5,6 миллиона долларов, макияжа глаз - 5,57 миллиона, пудр - 3,3 миллиона, а средств для маникюра и педикюра - 558 тысяч долларов.
Суммарно за три квартала китайские компании отправили косметики российским партнерам на 191,4 миллиона долларов - в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
Всего за сентябрь Поднебесная экспортировала косметики на 582,3 миллиона долларов. В пятерку главных покупателей вошли США (132,4 миллиона долларов), Великобритания (41,1 миллиона), Россия, Индонезия (22,7 миллиона) и Бразилия (22,1 миллиона).
 
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