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В Китае мужчина сфабриковал видео о болезни отца и выманил $255 тысяч - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае мужчина сфабриковал видео о болезни отца и выманил $255 тысяч
В Китае мужчина сфабриковал видео о болезни отца и выманил $255 тысяч - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Китае мужчина сфабриковал видео о болезни отца и выманил $255 тысяч
Мужчина из Китая придумывал ложные истории, в том числе о болезни отца, и сфабриковал видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ), тем самым выманив более... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:40+0300
2026-10-26T20:40+0300
общество
мировая экономика
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874621758.jpg?1793036404
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мужчина из Китая придумывал ложные истории, в том числе о болезни отца, и сфабриковал видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ), тем самым выманив более 255 тысяч долларов, сообщает издание "Пэнпай". "Мужчина придумывал ложные истории о том, что его отец болен раком... Он даже использовал ИИ, чтобы создать видео, на котором его отец якобы тяжело болен и лежит в постели.. Таким образом он обманом выманил у однокурсников и друзей в общей сложности более 1,7 миллиона юаней (255 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно данным полиции, начиная с 2019 года мужчина неоднократно занимал деньги у своих знакомых под разными предлогами, включая инвестиции в технологии, свадьбу и покупку жилья, а также для покрытия текущих расходов компании. "Позднее мужчина по фамилии Цзян начал утверждать, что его отец болен раком и срочно нуждается в лечении, а затем - что его отец умер и необходимы деньги на похороны. Этими историями он пытался вызвать сочувствие и продолжать занимать деньги", - пишет издание. Мужчина признался в совершенных преступлениях и рассказал, что создал ИИ-видео с больным отцом, чтобы сделать обман "более убедительным". Все деньги, которые он получил от знакомых, он потерял на фондовом рынке. Мужчина был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. На данный момент расследование дела продолжается.
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192
40
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общество , мировая экономика, китай
Общество , Мировая экономика, КИТАЙ
20:40 26.10.2026
 
В Китае мужчина сфабриковал видео о болезни отца и выманил $255 тысяч

"Пэнпай": мужчина из Китая сфабриковал видео о болезни отца и выманил более $255 тысяч

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мужчина из Китая придумывал ложные истории, в том числе о болезни отца, и сфабриковал видео с помощью искусственного интеллекта (ИИ), тем самым выманив более 255 тысяч долларов, сообщает издание "Пэнпай".
"Мужчина придумывал ложные истории о том, что его отец болен раком... Он даже использовал ИИ, чтобы создать видео, на котором его отец якобы тяжело болен и лежит в постели.. Таким образом он обманом выманил у однокурсников и друзей в общей сложности более 1,7 миллиона юаней (255 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, начиная с 2019 года мужчина неоднократно занимал деньги у своих знакомых под разными предлогами, включая инвестиции в технологии, свадьбу и покупку жилья, а также для покрытия текущих расходов компании.
"Позднее мужчина по фамилии Цзян начал утверждать, что его отец болен раком и срочно нуждается в лечении, а затем - что его отец умер и необходимы деньги на похороны. Этими историями он пытался вызвать сочувствие и продолжать занимать деньги", - пишет издание.
Мужчина признался в совершенных преступлениях и рассказал, что создал ИИ-видео с больным отцом, чтобы сделать обман "более убедительным".
Все деньги, которые он получил от знакомых, он потерял на фондовом рынке.
Мужчина был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. На данный момент расследование дела продолжается.
 
ОбществоМировая экономикаКИТАЙ
 
 
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