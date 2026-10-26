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Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу

Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу - 26.10.2026, ПРАЙМ

Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу

Яковлевский горно-обогатительный комбинат (входит в "Северсталь") в Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ восстановил работу в штатном режиме,... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:43+0300

2026-10-26T20:43+0300

2026-10-26T20:43+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (входит в "Северсталь") в Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ восстановил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее представитель "Северстали" рассказал агентству, что предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших не было. "Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режиме", - сказал представитель компании. Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов региона, удары пришлись на Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.

белгородская область

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россия, промышленность, белгородская область, белгород, всу, северсталь