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Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу
Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу - 26.10.2026, ПРАЙМ
Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу
Яковлевский горно-обогатительный комбинат (входит в "Северсталь") в Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ восстановил работу в штатном режиме,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:43+0300
2026-10-26T20:43+0300
2026-10-26T20:43+0300
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промышленность
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белгород
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северсталь
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (входит в "Северсталь") в Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ восстановил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее представитель "Северстали" рассказал агентству, что предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших не было.
"Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режиме", - сказал представитель компании.
Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов региона, удары пришлись на Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.
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Яковлевский горно-обогатительный комбинат восстановил работу
Горно-обогатительный комбинат в Белгородской области после атаки БПЛА восстановил работу
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (входит в "Северсталь") в Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ восстановил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее представитель "Северстали" рассказал агентству, что предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших не было.
"Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режиме", - сказал представитель компании.
Ранее в понедельник оперштаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали 12 населенных пунктов региона, удары пришлись на Белгород, Шебекинский, Грайворонский, Корочанский, Валуйский, Борисовский и Ракитянский округа.