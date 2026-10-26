https://1prime.ru/20261026/komitet-874614024.html

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год - 26.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:08+0300

2026-10-26T17:08+0300

2026-10-26T17:08+0300

финансы

россия

антон силуанов

госдума

дума

счетная палата

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 29 октября. Бюджет, внесенный правительством, подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики, говорил министр финансов России Антон Силуанов. Для этого, в частности, базовая цена нефти Urals (цена отсечения) на трехлетний период в проекте бюджета снижена до 50 долларов за баррель. Основные характеристики проекта бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2028 года предлагается утвердить в сумме 48,1 триллиона рублей, 2029 года – 54,9 триллиона, 2030 года – 62 триллиона рублей. Потолок внешнего планируется на уровне 66,4 миллиарда долларов (или 56,8 миллиарда евро), 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро) и 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро) соответственно. Проект бюджета предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашение трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. А правительству РФ предоставляется право в 2027 году принимать решения о списании 100% задолженности стран - дебиторов России, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран. Счетная палата РФ представила в Госдуму положительное заключение на проект трехлетнего бюджета.

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финансы, россия, антон силуанов, госдума, дума, счетная палата