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Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Соцфонда

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Соцфонда - 26.10.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Соцфонда

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:18+0300

2026-10-26T17:18+0300

2026-10-26T17:18+0300

финансы

россия

сергей чирков

госдума

дума

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 29 октября. Документ внесен правительством РФ. Бюджет фонда по доходам сформирован на 2027 год в сумме 19,914 триллиона рублей, на 2028 год - 21,214 триллиона, на 2029 год - 22,518 триллиона; по расходам - 19,883 триллиона, 20,917 триллиона и 22,162 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет Соцфонда на все три года спланирован с профицитом, который в 2027 году составит порядка 31 миллиарда рублей, в 2028 году вырастет до 297 миллиардов, а в 2029 году - до 356 миллиардов рублей. Председатель Соцфонда Сергей Чирков подчеркивал, что бюджет фонда на 2027 год полностью сбалансирован и обеспечивает все пенсионные и социальные обязательства перед гражданами. При этом страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции, программа лечения участников СВО в центрах реабилитации будет продолжена и расширена, а финансирование технических средств реабилитации увеличивается. Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля на 6,8% (по уровню инфляции за 2026 год), а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит около 29 904 рублей, страховой пенсии – 28 849 рублей, социальной пенсии – 17 586 рублей. В 2027 году увеличатся и максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Соцфонда планируется направить 1,6 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, сергей чирков, госдума, дума