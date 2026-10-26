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Комитет ГД обсудит налоговый налог на сверхдоходы ГМК - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет ГД обсудит налоговый налог на сверхдоходы ГМК
Комитет ГД обсудит налоговый налог на сверхдоходы ГМК - 26.10.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД обсудит налоговый налог на сверхдоходы ГМК
Комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК) намерен... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:25+0300
2026-10-26T20:25+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК) намерен обсудить возможность учета их финансового положения и текущей рентабельности, следует из заключения комитета, с которым ознакомилось РИА Новости. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он устанавливает налог на доходы таких компаний, обусловленные благоприятной рыночной ситуацией (сверхдоходы). Объектом налогообложения станут сверхдоходы, определяемые исходя из прироста стоимости добытого полезного ископаемого, возникающего вследствие превышения средней цены на него на мировом рынке за 2026-2028 годы над аналогичной ценой за 2025 год. Налог будет взиматься только при росте мировых цен не менее чем на 10% к уровню 2025 года. Для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год подлежит индексации на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Ставка налога на сверхдоходы составит 30%, а для золота - 20%. При этом сумма налога не может превышать разницу между расчетной выручкой от реализации полезного ископаемого (полезного компонента), умноженной на коэффициент 0,15, и суммой НДПИ. Уплата нового налога в 2027-2029 годах предполагается не позднее 28 апреля соответствующего года. Бюджетный комитет предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению "обсудить возможность учета финансового положения и текущей рентабельности налогоплательщиков, а также фактической возможности уплаты ими налога на сверхдоходы для формирования размера их налогового обязательства". Это позволит не стать налогу на сверхдоходы препятствием для ведения низкорентабельными и убыточными добывающими организациями хозяйственной деятельности, указывается в заключении комитета. Законопроект, в том числе, предусматривает порядок перерасчета цены осмия. "Вместе с тем, в перечне добытых полезных ископаемых, прирост стоимости которых подлежит налогообложению …, осмий отсутствует", - замечает комитет. Кроме того, требуется уточнить обязанность представления в налоговые органы декларации по налогу на сверхдоходы в случае, если сумма налога к уплате равна нулю во избежание спорных вопросов в правоприменении, отмечается в заключении комитета. Также предлагается используемое в законопроекте понятие "организация, признаваемая пользователем недр" привести в соответствие с терминологией закона "О недрах" и уточнить порядок определения объекта налогообложения и налоговой базы в части соотношения понятий "полезное ископаемое" и "полезных компонент".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
20:25 26.10.2026
 
Комитет ГД обсудит налоговый налог на сверхдоходы ГМК

Комитет ГД по бюджету и налогам обсудит возможность учета рентабельности ГМК

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК) намерен обсудить возможность учета их финансового положения и текущей рентабельности, следует из заключения комитета, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он устанавливает налог на доходы таких компаний, обусловленные благоприятной рыночной ситуацией (сверхдоходы). Объектом налогообложения станут сверхдоходы, определяемые исходя из прироста стоимости добытого полезного ископаемого, возникающего вследствие превышения средней цены на него на мировом рынке за 2026-2028 годы над аналогичной ценой за 2025 год.
Налог будет взиматься только при росте мировых цен не менее чем на 10% к уровню 2025 года. Для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год подлежит индексации на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно.
Ставка налога на сверхдоходы составит 30%, а для золота - 20%. При этом сумма налога не может превышать разницу между расчетной выручкой от реализации полезного ископаемого (полезного компонента), умноженной на коэффициент 0,15, и суммой НДПИ. Уплата нового налога в 2027-2029 годах предполагается не позднее 28 апреля соответствующего года.
Бюджетный комитет предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению "обсудить возможность учета финансового положения и текущей рентабельности налогоплательщиков, а также фактической возможности уплаты ими налога на сверхдоходы для формирования размера их налогового обязательства".
Это позволит не стать налогу на сверхдоходы препятствием для ведения низкорентабельными и убыточными добывающими организациями хозяйственной деятельности, указывается в заключении комитета.
Законопроект, в том числе, предусматривает порядок перерасчета цены осмия. "Вместе с тем, в перечне добытых полезных ископаемых, прирост стоимости которых подлежит налогообложению …, осмий отсутствует", - замечает комитет.
Кроме того, требуется уточнить обязанность представления в налоговые органы декларации по налогу на сверхдоходы в случае, если сумма налога к уплате равна нулю во избежание спорных вопросов в правоприменении, отмечается в заключении комитета.
Также предлагается используемое в законопроекте понятие "организация, признаваемая пользователем недр" привести в соответствие с терминологией закона "О недрах" и уточнить порядок определения объекта налогообложения и налоговой базы в части соотношения понятий "полезное ископаемое" и "полезных компонент".
 
РОССИЯФинансы
 
 
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