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Комитет ГД предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет ГД предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ
Комитет ГД предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает необходимым дополнительно обсудить вопросы, связанные изменением налогообложения закрытых и интервальных паевых... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:34+0300
2026-10-26T20:41+0300
финансы
россия
банк россии
госдума
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает необходимым дополнительно обсудить вопросы, связанные изменением налогообложения закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Комитет утвердил заключение на правительственный законопроект, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс, в том числе о введении для таких ПИФ налога на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. В своем заключении, с которым ознакомилось РИА Новости, бюджетный комитет обращает внимание "на необходимость дополнительного обсуждения" вопросов, связанных с проектируемым режимом налогообложения данных ПИФ, в том числе поставленных в заключении Банка России и в поступивших в комитет обращениях деловых объединений. При этом указывается, что предложение об исключении учета сопутствующих расходов при налогообложении доходов ПИФ требует дополнительного обоснования. В законопроекте также отсутствует механизм зачета налога, удержанного с доходов ПИФ, в счет доходов от погашения и реализации инвестиционного пая. При этом на практике пайщик может погасить или реализовать пай до распределения промежуточных выплат. Банк России считает целесообразным также в целях обеспечения эффективного функционирования зачета налога, уплачиваемого с доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, синхронизировать принятие данного законопроекта с другим законопроектом, которым уточняется порядок исполнения функций налоговых агентов по НДФЛ, который пока еще также не прошел первое чтение. "Учитывая, что промежуточные выплаты у пайщиков – организаций (включая профессиональных участников) учитываются в общей налоговой базе, а у пайщиков – физических лиц в налоговой базе по необращающимся ценным бумагам, возникает вопрос допустимости учета неизрасходованного остатка суммы дохода ПИФ, с которой был удержан налог, в счет уменьшения иных доходов пайщика, входящих в соответствующую налоговую базу", - следует из заключения комитета. Законопроектом также на налогоплательщиков возлагается обязанность представлять в налоговый орган документацию по контролируемым сделкам с нотариально заверенным переводом. Комитет намерен обсудить целесообразность возложения на них такой обязанности до возникновения судебного спора и "рассмотреть иные механизмы соблюдения требований процессуального законодательства без возложения избыточной финансовой нагрузки как на налоговые органы, так и на налогоплательщиков". Кроме того, в целях выработки унифицированного подхода "требует дополнительного обоснования" необходимость повышения размера штрафов в сфере регулирования контролируемых сделок, контролируемых иностранных компаний и международных групп компаний, которые были увеличены в 2024 году на величину, значительно превышающую показатель накопленной инфляции до проведения оценки практических результатов указанного увеличения и анализа его эффективности, считает комитет.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, россия, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банк России, Госдума
20:34 26.10.2026 (обновлено: 20:41 26.10.2026)
 
Комитет ГД предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ

Комитет ГД по бюджету и налогам предложил обсудить изменение налогообложения ПИФ

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает необходимым дополнительно обсудить вопросы, связанные изменением налогообложения закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Комитет утвердил заключение на правительственный законопроект, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс, в том числе о введении для таких ПИФ налога на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей.
В своем заключении, с которым ознакомилось РИА Новости, бюджетный комитет обращает внимание "на необходимость дополнительного обсуждения" вопросов, связанных с проектируемым режимом налогообложения данных ПИФ, в том числе поставленных в заключении Банка России и в поступивших в комитет обращениях деловых объединений.
При этом указывается, что предложение об исключении учета сопутствующих расходов при налогообложении доходов ПИФ требует дополнительного обоснования. В законопроекте также отсутствует механизм зачета налога, удержанного с доходов ПИФ, в счет доходов от погашения и реализации инвестиционного пая. При этом на практике пайщик может погасить или реализовать пай до распределения промежуточных выплат.
Банк России считает целесообразным также в целях обеспечения эффективного функционирования зачета налога, уплачиваемого с доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, синхронизировать принятие данного законопроекта с другим законопроектом, которым уточняется порядок исполнения функций налоговых агентов по НДФЛ, который пока еще также не прошел первое чтение.
"Учитывая, что промежуточные выплаты у пайщиков – организаций (включая профессиональных участников) учитываются в общей налоговой базе, а у пайщиков – физических лиц в налоговой базе по необращающимся ценным бумагам, возникает вопрос допустимости учета неизрасходованного остатка суммы дохода ПИФ, с которой был удержан налог, в счет уменьшения иных доходов пайщика, входящих в соответствующую налоговую базу", - следует из заключения комитета.
Законопроектом также на налогоплательщиков возлагается обязанность представлять в налоговый орган документацию по контролируемым сделкам с нотариально заверенным переводом.
Комитет намерен обсудить целесообразность возложения на них такой обязанности до возникновения судебного спора и "рассмотреть иные механизмы соблюдения требований процессуального законодательства без возложения избыточной финансовой нагрузки как на налоговые органы, так и на налогоплательщиков".
Кроме того, в целях выработки унифицированного подхода "требует дополнительного обоснования" необходимость повышения размера штрафов в сфере регулирования контролируемых сделок, контролируемых иностранных компаний и международных групп компаний, которые были увеличены в 2024 году на величину, значительно превышающую показатель накопленной инфляции до проведения оценки практических результатов указанного увеличения и анализа его эффективности, считает комитет.
 
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