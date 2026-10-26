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Транспортный комплекс Москвы входит в тройку самых больших в городе

Транспортный комплекс Москвы входит в тройку самых больших в городе - 26.10.2026, ПРАЙМ

Транспортный комплекс Москвы входит в тройку самых больших в городе

Коллектив транспортного комплекса Москвы входит в тройку самых больших в городе и насчитывает порядка 220 тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T22:29+0300

2026-10-26T22:29+0300

2026-10-26T22:29+0300

бизнес

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сергей собянин

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Коллектив транспортного комплекса Москвы входит в тройку самых больших в городе и насчитывает порядка 220 тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В понедельник в столице состоялась церемония награждения работников транспортного комплекса. Ликсутов вручил награды и отметил вклад работников отрасли в развитие городского транспорта. "У нас огромный коллектив, даже если сравнивать его с другими отраслями, которые работают в городе, он входит в тройку самых больших - почти 220 тысяч, там разные оценки, потому что есть предприятия городские, есть предприятия частные, которые работают в системе автомобильного и городского транспорта. Цифра огромная, на самом деле - четверть миллиона человек", - сказал Ликсутов в ходе церемонии. Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин уделяет огромное внимание развитию городского транспорта. При этом заммэра подчеркнул, что работа транспорта дает городу возможность развиваться. "Во многом это, конечно, ваша заслуга, тех людей, которые ежедневно занимаются тем, чтобы городской транспорт жил, развивался, чтобы пассажиры с удовольствием пользовались городским транспортом", - обратился Ликсутов к работникам транспортного комлекса.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин