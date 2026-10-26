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Назван способ получать 96 тысяч рублей в месяц с обмена квартиры

Назван способ получать 96 тысяч рублей в месяц с обмена квартиры - 26.10.2026, ПРАЙМ

Назван способ получать 96 тысяч рублей в месяц с обмена квартиры

В Москве обмен трехкомнатной квартиры на однокомнатную в том же районе может высвободить 10 миллионов рублей и более. Как рассказал агентству "Прайм"... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T02:02+0300

2026-10-26T02:02+0300

2026-10-26T02:02+0300

эксклюзив

недвижимость

москва

пассивный доход

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В Москве обмен трехкомнатной квартиры на однокомнатную в том же районе может высвободить 10 миллионов рублей и более. Как рассказал агентству "Прайм" бизнес-консультант Эмиль Халимов, это, по сути, готовый инвестиционный капитал, а также ежемесячная экономия на содержании жилья.По словам экономиста, такой вариант вполне мог бы подойти, например, семье, где дети выросли и живут отдельно. Капитальный ремонт, содержание дома и оплата ЖКУ в большинстве многоквартирных домов рассчитываются за каждый квадратный метр. Минимальный взнос на капремонт в Москве в 2026 году составляет 32,63 рубля за метр в месяц, поэтому квартира в 90 метров обходится примерно в 2937 рублей, а в 45 метров — около 1468 рублей.С 1 октября тариф на отопление в Москве вырос примерно на 11%, и в квартире вдвое меньшей площади прибавка оказывается вдвое скромнее."Налоговый кодекс освобождает от налога на имущество 20 квадратных метров любой квартиры. При переезде из 90 метров в 45 налог начисляется на стоимость 25 метров вместо 70, и база становится почти втрое меньше", — поясняет Халимов.Доход от продажи квартиры освобождается от налога на доходы физических лиц после 5 лет владения, а для единственного жилья достаточно 3 лет. Покупку компактной квартиры можно зарегистрировать раньше продажи большой, если между регистрациями проходит до 90 дней. Большая квартира при этом сохраняет статус единственного жилья, а семья переезжает без необходимости снимать жилье на время сделки.Деньги от продажи жилья в течение 3 месяцев после зачисления застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей по закону "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Этого срока достаточно, чтобы спокойно распределить капитал по нескольким банкам в пределах обычного лимита 1,4 миллиона рублей на банк.Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших по объему вкладов банках в первой декаде октября 2026 года составила 13,06%, по данным Банка России. Капитал в 10 миллионов рублей под такую ставку приносит около 1,3 миллиона рублей в год. Первые 160 000 рублей процентов за 2026 год освобождены от налога, остаток облагается по ставке 13%, и чистыми выходит примерно 96 000 рублей в месяц.Вклады дольше года дают в среднем 11,75%, рынок закладывает смягчение ключевой ставки Банка России с нынешних 14%, поэтому часть капитала выгодно зафиксировать на долгий срок сейчас.С 1 июля 2026 года сделку с жильем можно зарегистрировать дистанционно с квалифицированной электронной подписью и подтверждением личности по биометрии, что упрощает переезд в другой город. "Расчет лучше составить заранее, включив услуги риелтора, ремонт и перевозку вещей, и сравнить итог с годовым доходом от высвобожденной суммы", — заключает Эмиль Халимов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, москва, пассивный доход