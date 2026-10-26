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Ликсутов вручил награды сотрудникам Транспортного комплекса Москвы

Ликсутов вручил награды сотрудникам Транспортного комплекса Москвы - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ликсутов вручил награды сотрудникам Транспортного комплекса Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов вручил награды сотрудникам Транспортного комплекса столицы в честь Дня работника | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T22:04+0300

2026-10-26T22:04+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов вручил награды сотрудникам Транспортного комплекса столицы в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, передает корреспондент РИА Новости. День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября, в 2026 году праздник приходится на 25 октября. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников отрасли с их профессиональным праздником. "Большое спасибо за вашу работу, за то внимание, силы, средства, которые вы тратите и инвестируете в то, чтобы Москва развивалась, и москвичи, и гости столицы с гордостью говорили, что в Москве автомобильный городской транспорт самый лучший. Поэтому большое вам спасибо. Очень рад, что мы вместе с вами эту миссию выполняем", - сказал Ликсутов в ходе церемонии. Благодарностью президента Российской Федерации наградили замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами ГУП "Московский метрополитен" Жанну Ермолину, замначальника Службы сбора доходов - начальник отдела ГУП "Московский метрополитен" Алексея Павлова, а также советника заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Юлию Темникову. Кроме того, награды удостоились водитель автомобиля отдела филиала Службы заказных перевозок ГУП "Мосгортранс" Глеб Идрисов, заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов, советник руководителя ГКУ ЦОДД Григорий Евдокимов, а также первый заместитель генерального директора ГКУ ЦОДД Александр Ходаков. В свою очередь благодарностью заместителя Мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы наградили машиниста электропоезда электродепо "Столбово" ГУП "Московский метрополитен" Алексея Попцова и инспектора 1-го окружного территориального управления Московской административной дорожной инспекции Залима Цагова. Награду также вручили замначальнику 2-го отдела линейного контроля Службы линейного контроля ГКУ "Организатор перевозок" Виктории Артамоновой, водителю автомобиля пятой автоколонны Автотранспортного управления ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Дмитрию Павлову и начальнику отдела закупок Юридического управления АНО "Ведомственная охрана Правительства Москвы" Ирине Сары.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин, ано