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Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году

Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году - 26.10.2026, ПРАЙМ

Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году

Сумма поддержки кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:24+0300

2026-10-26T13:24+0300

2026-10-26T13:24+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сумма поддержки кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. В понедельник Любимова принимает участие в заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре. "Традиционно оказываем государственную поддержку кинопроизводству. Общая сумма в 2025 году составила 14 миллиардов 700 миллионов рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, прошло 81 мероприятие в области кинематографии", - сказала министр в ходе заседания.

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