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Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году
Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году - 26.10.2026, ПРАЙМ
Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году
Сумма поддержки кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:24+0300
2026-10-26T13:24+0300
2026-10-26T13:24+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сумма поддержки кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
В понедельник Любимова принимает участие в заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
"Традиционно оказываем государственную поддержку кинопроизводству. Общая сумма в 2025 году составила 14 миллиардов 700 миллионов рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, прошло 81 мероприятие в области кинематографии", - сказала министр в ходе заседания.
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бизнес, россия, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Совет Федерации
Любимова рассказала о поддержке кинопроизводства в 2025 году
Любимова: поддержка кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сумма поддержки кинопроизводства в 2025 году составила 14,7 миллиарда рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
В понедельник Любимова принимает участие в заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
"Традиционно оказываем государственную поддержку кинопроизводству. Общая сумма в 2025 году составила 14 миллиардов 700 миллионов рублей, завершено производство 220 национальных фильмов, прошло 81 мероприятие в области кинематографии", - сказала министр в ходе заседания.