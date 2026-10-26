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ЛСР за три квартала сократила продажи недвижимости на 2%

ЛСР за три квартала сократила продажи недвижимости на 2% - 26.10.2026, ПРАЙМ

ЛСР за три квартала сократила продажи недвижимости на 2%

Девелоперская группа ЛСР за три квартала 2026 года сократила продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 105 миллиардов... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:21+0300

2026-10-26T12:21+0300

2026-10-26T12:21+0300

недвижимость

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Девелоперская группа ЛСР за три квартала 2026 года сократила продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 105 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. Физический объем продаж снизился за девять месяцев на 7% - до 372 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении. ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.

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недвижимость, бизнес, россия