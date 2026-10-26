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Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"

Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле" - 26.10.2026, ПРАЙМ

Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"

Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T21:07+0300

2026-10-26T21:07+0300

2026-10-26T21:07+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании. Тверской суд Москвы ранее арестовал Лучицкого, которого в СМИ называют бывшим членом совета директоров ПАО "Норникель". Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Лучицкий много лет не работает в компании, указанное дело не связано с деятельностью "Норникеля", - сообщил РИА Новости представитель компании.

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