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Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле" - 26.10.2026, ПРАЙМ
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:07+0300
2026-10-26T21:07+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании.
Тверской суд Москвы ранее арестовал Лучицкого, которого в СМИ называют бывшим членом совета директоров ПАО "Норникель". Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"Лучицкий много лет не работает в компании, указанное дело не связано с деятельностью "Норникеля", - сообщил РИА Новости представитель компании.
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РОССИЯ, МОСКВА, ГМК Норильский никель, Норникель
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
Арестованный в Москве Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании.
Тверской суд Москвы ранее арестовал Лучицкого, которого в СМИ называют бывшим членом совета директоров ПАО "Норникель". Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"Лучицкий много лет не работает в компании, указанное дело не связано с деятельностью "Норникеля", - сообщил РИА Новости представитель компании.