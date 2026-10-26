Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле" - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/luchitskij-874622632.html
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле" - 26.10.2026, ПРАЙМ
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"
Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:07+0300
2026-10-26T21:07+0300
россия
москва
гмк норильский никель
норникель
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874622632.jpg?1793038070
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании. Тверской суд Москвы ранее арестовал Лучицкого, которого в СМИ называют бывшим членом совета директоров ПАО "Норникель". Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Лучицкий много лет не работает в компании, указанное дело не связано с деятельностью "Норникеля", - сообщил РИА Новости представитель компании.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, гмк норильский никель, норникель
РОССИЯ, МОСКВА, ГМК Норильский никель, Норникель
21:07 26.10.2026
 
Арестованный в Москве Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"

Арестованный в Москве Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Арестованный Тверским судом Москвы Станислав Лучицкий много лет не работает в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель компании.
Тверской суд Москвы ранее арестовал Лучицкого, которого в СМИ называют бывшим членом совета директоров ПАО "Норникель". Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"Лучицкий много лет не работает в компании, указанное дело не связано с деятельностью "Норникеля", - сообщил РИА Новости представитель компании.
 
РОССИЯМОСКВАГМК Норильский никельНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала