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Microsoft хочет, чтобы 60 тысяч сотрудников ушли по собственному желанию

Microsoft хочет, чтобы 60 тысяч сотрудников ушли по собственному желанию - 26.10.2026, ПРАЙМ

Microsoft хочет, чтобы 60 тысяч сотрудников ушли по собственному желанию

Microsoft хочет, чтобы 60 тысяч сотрудников ушли по собственному желанию, сообщает издание Business Insider со ссылкой на служебную записку компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:34+0300

2026-10-26T19:34+0300

2026-10-26T19:34+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Microsoft хочет, чтобы 60 тысяч сотрудников ушли по собственному желанию, сообщает издание Business Insider со ссылкой на служебную записку компании. "Microsoft предлагает около 60 тысячам сотрудников уйти по собственному желанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания пытается оптимизировать расходы и сократить штат без принудительных увольнений после значительных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Издание пишет, что под сокращения попадут сотрудники из США, Канады, Индии и Великобритании. Подчеркивается, что из программы сокращений исключены отделы продаж, часть инженерных подразделений и некоторые корпоративные службы. При этом издание со ссылкой на представителя компании указывает, что условия сокращения будут аналогичны стандартным выплатам при увольнении. Так, пакет выходного пособия, предложенный в США при увольнении сотрудников компанией Microsoft в начале этого года, включал как минимум 60 дней базовой заработной платы, в течение которых сотрудники оставались в штате, а для большинства сотрудников — до 39 недель базовой заработной платы в зависимости от стажа и срока работы в компании. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.

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общество , сша, канада, индия, билл гейтс, microsoft