https://1prime.ru/20261026/minobrnauki-874623857.html
В вузах увеличили число бюджетных мест на некоторые специальности
В вузах увеличили число бюджетных мест на некоторые специальности - 26.10.2026, ПРАЙМ
В вузах увеличили число бюджетных мест на некоторые специальности
Увеличен объем бюджетных мест в российских вузах по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства страны, сообщили в | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:25+0300
2026-10-26T22:25+0300
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россия
финансы
минобрнауки
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Увеличен объем бюджетных мест в российских вузах по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства страны, сообщили в Минобрнауки РФ. Координационный совет при правительстве РФ одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря. "С учетом прогноза Минтруда России и итогов приемной кампании 2026 года увеличен объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства", - говорится в сообщении в официальном канале Минобрнауки РФ на платформе "Макс". Уточняется, что на машиностроении количество мест увеличено на 516, на информатике и вычислительной технике - на 290, на клинической медицине - на 283, на ядерной энергетике - на 241. Кроме того, объем бюджетных мест увеличен по таким группам специальностей, как информационная безопасность (на 236 мест), прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (на 181 место), техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (на 124 места), а также техника и технологии наземного транспорта (на 96 мест).
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россия, финансы, минобрнауки
РОССИЯ, Финансы, Минобрнауки
В вузах увеличили число бюджетных мест на некоторые специальности
Минобрнауки: в вузах увеличен объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Увеличен объем бюджетных мест в российских вузах по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства страны, сообщили в Минобрнауки РФ.
Координационный совет при правительстве РФ одобрил объем и структуру контрольных цифр приема на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря.
"С учетом прогноза Минтруда России и итогов приемной кампании 2026 года увеличен объем бюджетных мест по конкретным группам специальностей, направленным на обеспечение технологического лидерства", - говорится в сообщении в официальном канале Минобрнауки РФ на платформе "Макс".
Уточняется, что на машиностроении количество мест увеличено на 516, на информатике и вычислительной технике - на 290, на клинической медицине - на 283, на ядерной энергетике - на 241.
Кроме того, объем бюджетных мест увеличен по таким группам специальностей, как информационная безопасность (на 236 мест), прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (на 181 место), техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (на 124 места), а также техника и технологии наземного транспорта (на 96 мест).