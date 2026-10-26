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В Минприроды рассказали о проекте по сохранению биоразнообразия в России - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В Минприроды рассказали о проекте по сохранению биоразнообразия в России
В Минприроды рассказали о проекте по сохранению биоразнообразия в России - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Минприроды рассказали о проекте по сохранению биоразнообразия в России
Бизнес-компании принимают активное участие в реализации проектов, направленных на сохранение биоразнообразия в России, в рамках федерального проекта уже... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:33+0300
2026-10-26T13:33+0300
россия
ереван
карское море
алтай
роснефть
норникель
гмк норильский никель
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ЕРЕВАН, 26 окт - ПРАЙМ. Бизнес-компании принимают активное участие в реализации проектов, направленных на сохранение биоразнообразия в России, в рамках федерального проекта уже привлечено 1,3 миллиарда рублей, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин. Выступая на сессии в российском павильоне конференции по биоразнообразию COP17 в Ереване, он напомнил, что с 2018 по 2024 годы в России реализовывался нацпроект "Экология", а ​с 2025 года - его второй этап уже в рамках программы "Экологическое благополучие". Замминистра уточнил, что одна из основных задач проекта - сохранение и восстановление редких биологических видов. По его словам, важным механизмом программы еще на первом этапе стала инициатива "Бизнес и биоразнообразие", которая направлена на взаимодействие с бизнес-компаниями и позволяет привлекать внебюджетные средства для обеспечения мероприятий по сохранению биоразнообразия, в том числе сохранению редких видов животных. "​При Минприроды РФ создана рабочая группа по вопросам предпринимательства и сохранения биоразнообразия. В ее состав вошли 25 крупных коммерческих компаний... ​Осуществляется подготовка корпоративных программ сохранения биоразнообразия... Заключаются соглашения о взаимодействии... С начала реализации федерального проекта заключено около 20 таких соглашений... Только в течение первого этапа федпроекта привлечено 1 миллиард 300 миллионов рублей", - сообщил Тетенькин. Он уточнил, что ​Минприроды взаимодействует с такими коммерческими компаниями и некоммерческими организациями, как "​Роснефть" и "Норникель" - в области сохранения и изучения белого медведя; ​"Зарубежнефть" - для сохранения и восстановление популяции белого журавля (стерха); "​Лукойл" - для сохранения сайгака и каспийского тюленя; "​Сибур" - для сохранения, восстановления и мониторинга за соколом-балобаном;​ межрегиональной ассоциацией "Ирбис" - с целью сохранения и мониторинга популяции снежного барса и аргали, поддержки мероприятий, связанных с популяцией лошади Пржевальского. ​Он добавил, что в рамках реализации федпроекта проводится уникальная научная экспедиция "Беломедвежья перепись" - авиамониторинг белых медведей. Она стартовала при поддержке компании "Норникель" в заповеднике "Остров Врангеля" в 2022 году. ​В дальнейшем опыт авиамониторинга белых медведей был тиражирован в заповеднике "Медвежьи острова" и сейчас "Беломедвежья перепись" проводится ежегодно. Кроме того, по словам замминистра, ​в морских экспедициях в Карском море, которые проведены в 2024-2025 годах компанией "Роснефть" для оценки численности и распределения белого медведя и других морских животных, использовалась фото- и инфракрасная аэросъемка, а результаты обрабатывались с использованием искусственного интеллекта. "​При поддержке компании "Сибур" реализуется проект по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана в Республике Татарстан. За четыре года реализации в природу выпущены и успешно реинтродуцированы 49 соколов, выращенных в питомниках и зоопарках... ​При поддержке партнерских организаций в Сайлюгемском нацпарке на Алтае выпущена еще 61 птица", - отметил Тетенькин. Он выразил надежду, что такое партнерство в рамках инициативы "Бизнес и биоразнообразие" будет способствовать не только привлечению допсредств для реализации мероприятий федерального проекта, но и развитию устойчивых отношений попечительства и партнерства между особо охраняемыми природными территориями и коммерческими компаниями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, ереван, карское море, алтай, роснефть, норникель, гмк норильский никель
РОССИЯ, Ереван, Карское море, АЛТАЙ, Роснефть, Норникель, ГМК Норильский никель
13:33 26.10.2026
 
В Минприроды рассказали о проекте по сохранению биоразнообразия в России

Тетенькин: бизнес привлек 1,3 миллиарда рублей для сохранения биоразнообразия в России

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ЕРЕВАН, 26 окт - ПРАЙМ. Бизнес-компании принимают активное участие в реализации проектов, направленных на сохранение биоразнообразия в России, в рамках федерального проекта уже привлечено 1,3 миллиарда рублей, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.
Выступая на сессии в российском павильоне конференции по биоразнообразию COP17 в Ереване, он напомнил, что с 2018 по 2024 годы в России реализовывался нацпроект "Экология", а ​с 2025 года - его второй этап уже в рамках программы "Экологическое благополучие". Замминистра уточнил, что одна из основных задач проекта - сохранение и восстановление редких биологических видов.
По его словам, важным механизмом программы еще на первом этапе стала инициатива "Бизнес и биоразнообразие", которая направлена на взаимодействие с бизнес-компаниями и позволяет привлекать внебюджетные средства для обеспечения мероприятий по сохранению биоразнообразия, в том числе сохранению редких видов животных.
"​При Минприроды РФ создана рабочая группа по вопросам предпринимательства и сохранения биоразнообразия. В ее состав вошли 25 крупных коммерческих компаний... ​Осуществляется подготовка корпоративных программ сохранения биоразнообразия... Заключаются соглашения о взаимодействии... С начала реализации федерального проекта заключено около 20 таких соглашений... Только в течение первого этапа федпроекта привлечено 1 миллиард 300 миллионов рублей", - сообщил Тетенькин.
Он уточнил, что ​Минприроды взаимодействует с такими коммерческими компаниями и некоммерческими организациями, как "​Роснефть" и "Норникель" - в области сохранения и изучения белого медведя; ​"Зарубежнефть" - для сохранения и восстановление популяции белого журавля (стерха); "​Лукойл" - для сохранения сайгака и каспийского тюленя; "​Сибур" - для сохранения, восстановления и мониторинга за соколом-балобаном;​ межрегиональной ассоциацией "Ирбис" - с целью сохранения и мониторинга популяции снежного барса и аргали, поддержки мероприятий, связанных с популяцией лошади Пржевальского.
​Он добавил, что в рамках реализации федпроекта проводится уникальная научная экспедиция "Беломедвежья перепись" - авиамониторинг белых медведей. Она стартовала при поддержке компании "Норникель" в заповеднике "Остров Врангеля" в 2022 году. ​В дальнейшем опыт авиамониторинга белых медведей был тиражирован в заповеднике "Медвежьи острова" и сейчас "Беломедвежья перепись" проводится ежегодно.
Кроме того, по словам замминистра, ​в морских экспедициях в Карском море, которые проведены в 2024-2025 годах компанией "Роснефть" для оценки численности и распределения белого медведя и других морских животных, использовалась фото- и инфракрасная аэросъемка, а результаты обрабатывались с использованием искусственного интеллекта.
"​При поддержке компании "Сибур" реализуется проект по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана в Республике Татарстан. За четыре года реализации в природу выпущены и успешно реинтродуцированы 49 соколов, выращенных в питомниках и зоопарках... ​При поддержке партнерских организаций в Сайлюгемском нацпарке на Алтае выпущена еще 61 птица", - отметил Тетенькин.
Он выразил надежду, что такое партнерство в рамках инициативы "Бизнес и биоразнообразие" будет способствовать не только привлечению допсредств для реализации мероприятий федерального проекта, но и развитию устойчивых отношений попечительства и партнерства между особо охраняемыми природными территориями и коммерческими компаниями.
 
РОССИЯЕреванКарское мореАЛТАЙРоснефтьНорникельГМК Норильский никель
 
 
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