https://1prime.ru/20261026/minpromtorg--874614401.html

"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак"

"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак" - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак"

Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:15+0300

2026-10-26T17:15+0300

2026-10-26T17:15+0300

бизнес

минпромторг

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами, соответствующая концепция размещена на сайте Минпромторга. "Учитывая общее направление по популяризации традиционной русской кухни, предлагается реализовать следующие мероприятия: рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак" как отдельно обозначаемую категорию (набор) следующих блюд и кулинарных продуктов в различном сочетании", - говорится в концепции. Согласно документу, в такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционные хлебобулочные изделия - калачи, сайки и баранки. В концепции отмечается, что в российских заведениях общепита чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, тогда как блюда русской кухни и региональные гастрономические традиции представлены значительно реже. Документ предполагает, что региональные и муниципальные власти, отвечающие за потребительский рынок, будут содействовать внедрению этой инициативы. Ее авторы считают, что развитие такого формата позволит туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей. Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему русского завтрака, которую заведения смогут использовать для обозначения блюд и продвижения своих услуг, отмечается в концепции. При этом инициатива не предполагает принудительной замены существующего ассортимента. Так, для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, участие в проекте не предусматривается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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