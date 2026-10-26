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"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак" - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак"
"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак" - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак"
Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:15+0300
2026-10-26T17:15+0300
бизнес
минпромторг
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами, соответствующая концепция размещена на сайте Минпромторга. "Учитывая общее направление по популяризации традиционной русской кухни, предлагается реализовать следующие мероприятия: рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак" как отдельно обозначаемую категорию (набор) следующих блюд и кулинарных продуктов в различном сочетании", - говорится в концепции. Согласно документу, в такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционные хлебобулочные изделия - калачи, сайки и баранки. В концепции отмечается, что в российских заведениях общепита чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, тогда как блюда русской кухни и региональные гастрономические традиции представлены значительно реже. Документ предполагает, что региональные и муниципальные власти, отвечающие за потребительский рынок, будут содействовать внедрению этой инициативы. Ее авторы считают, что развитие такого формата позволит туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей. Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему русского завтрака, которую заведения смогут использовать для обозначения блюд и продвижения своих услуг, отмечается в концепции. При этом инициатива не предполагает принудительной замены существующего ассортимента. Так, для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, участие в проекте не предусматривается.
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192
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бизнес, минпромторг, россия
Бизнес, Минпромторг, РОССИЯ
17:15 26.10.2026
 
"Калач, сайки и баранки": Минпромторг предложил ввести "русский завтрак"

Минпромторг разработал концепцию "русского завтрака" для отелей, кафе и ресторанов

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами, соответствующая концепция размещена на сайте Минпромторга.
"Учитывая общее направление по популяризации традиционной русской кухни, предлагается реализовать следующие мероприятия: рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак" как отдельно обозначаемую категорию (набор) следующих блюд и кулинарных продуктов в различном сочетании", - говорится в концепции.
Согласно документу, в такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционные хлебобулочные изделия - калачи, сайки и баранки.
В концепции отмечается, что в российских заведениях общепита чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, тогда как блюда русской кухни и региональные гастрономические традиции представлены значительно реже.
Документ предполагает, что региональные и муниципальные власти, отвечающие за потребительский рынок, будут содействовать внедрению этой инициативы. Ее авторы считают, что развитие такого формата позволит туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей.
Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему русского завтрака, которую заведения смогут использовать для обозначения блюд и продвижения своих услуг, отмечается в концепции.
При этом инициатива не предполагает принудительной замены существующего ассортимента. Так, для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, участие в проекте не предусматривается.
 
БизнесМинпромторгРОССИЯ
 
 
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