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Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway

Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway - 26.10.2026, ПРАЙМ

Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway

Министерство торговли США продлило еще на один год экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также международной сети связанных | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:12+0300

2026-10-26T19:12+0300

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ВАШИНГТОН, 26 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило еще на один год экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также международной сети связанных с перевозчиком структур и физических лиц, следует из уведомления ведомства в распоряжении РИА Новости. "Я удовлетворяю ходатайство… о продлении распоряжения о временном лишении экспортных привилегий... Продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неизбежного нарушения правил, а его пролонгация на длительный срок обоснована тем, что Mahan Airways систематически… совершала очевидные нарушения правил экспортного контроля", - говорится в документе, подписанном помощником министра торговли по экспортному контролю Дэвидом Питерсом. Под ограничения, помимо самой авиакомпании, подпадают посредники и предприятия, зарегистрированные в ОАЭ, Великобритании, Франции, Турции, Ираке, Иордании, Сирии и Саудовской Аравии. В их числе указаны иракская Al Naser Airlines, дубайские фирмы Sirjanco Trading, Bahar Safwa General Trading, Mahan Air General Trading, французская Kerman Aviation, группа Sky Blue Bird и ряд их руководителей. В документе подчеркивается, что продление запрета вызвано якобы систематическими нарушениями экспортного контроля со стороны авиакомпании, включая схему тайной переброски в Иран лайнеров Boeing 777 через третьи страны. Действие экспортных ограничений продлено сроком на один год — до 22 октября 2027 года.

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мировая экономика, финансы, оаэ, великобритания, франция