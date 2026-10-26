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Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway
Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway - 26.10.2026, ПРАЙМ
Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway
Министерство торговли США продлило еще на один год экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также международной сети связанных | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:12+0300
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ВАШИНГТОН, 26 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило еще на один год экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также международной сети связанных с перевозчиком структур и физических лиц, следует из уведомления ведомства в распоряжении РИА Новости.
"Я удовлетворяю ходатайство… о продлении распоряжения о временном лишении экспортных привилегий... Продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неизбежного нарушения правил, а его пролонгация на длительный срок обоснована тем, что Mahan Airways систематически… совершала очевидные нарушения правил экспортного контроля", - говорится в документе, подписанном помощником министра торговли по экспортному контролю Дэвидом Питерсом.
Под ограничения, помимо самой авиакомпании, подпадают посредники и предприятия, зарегистрированные в ОАЭ, Великобритании, Франции, Турции, Ираке, Иордании, Сирии и Саудовской Аравии. В их числе указаны иракская Al Naser Airlines, дубайские фирмы Sirjanco Trading, Bahar Safwa General Trading, Mahan Air General Trading, французская Kerman Aviation, группа Sky Blue Bird и ряд их руководителей.
В документе подчеркивается, что продление запрета вызвано якобы систематическими нарушениями экспортного контроля со стороны авиакомпании, включая схему тайной переброски в Иран лайнеров Boeing 777 через третьи страны.
Действие экспортных ограничений продлено сроком на один год — до 22 октября 2027 года.
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Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении Mahan Airway
Минторг США продлил экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airway
ВАШИНГТОН, 26 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило еще на один год экспортные ограничения в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также международной сети связанных с перевозчиком структур и физических лиц, следует из уведомления ведомства в распоряжении РИА Новости.
"Я удовлетворяю ходатайство… о продлении распоряжения о временном лишении экспортных привилегий... Продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неизбежного нарушения правил, а его пролонгация на длительный срок обоснована тем, что Mahan Airways систематически… совершала очевидные нарушения правил экспортного контроля", - говорится в документе, подписанном помощником министра торговли по экспортному контролю Дэвидом Питерсом.
Под ограничения, помимо самой авиакомпании, подпадают посредники и предприятия, зарегистрированные в ОАЭ, Великобритании, Франции, Турции, Ираке, Иордании, Сирии и Саудовской Аравии. В их числе указаны иракская Al Naser Airlines, дубайские фирмы Sirjanco Trading, Bahar Safwa General Trading, Mahan Air General Trading, французская Kerman Aviation, группа Sky Blue Bird и ряд их руководителей.
В документе подчеркивается, что продление запрета вызвано якобы систематическими нарушениями экспортного контроля со стороны авиакомпании, включая схему тайной переброски в Иран лайнеров Boeing 777 через третьи страны.
Действие экспортных ограничений продлено сроком на один год — до 22 октября 2027 года.