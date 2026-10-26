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Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд находятся в больницах
Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд находятся в больницах - 26.10.2026, ПРАЙМ
Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд находятся в больницах
Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области находятся в больницах, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:57+0300
2026-10-26T13:57+0300
2026-10-26T13:57+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области находятся в больницах, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области", - сказал Кузнецов. Минувшей ночью и ранним утром ВСУ с помощью БПЛА атаковали Воронежскую область, в том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. По данным СК РФ, в результате преступления погибли два человека, ранения получили не менее 17 мирных жителей, среди них - несовершеннолетний.
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Общество , РОССИЯ, Воронеж, ВСУ, СК РФ
Четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд находятся в больницах
Минздрав: в больницах остаются четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем